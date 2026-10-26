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Jharkhand Crime: पति ने खाना नहीं बनाने पर कर दी पत्नी की हत्या, घर के कमरे में दफनाया शव, कैसे हुआ खुलासा?

Jharkhand Crime News: पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 17 अक्टूबर की रात पत्नी के खाना नहीं बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि इसी दौरान गुस्से में आकर राम हांसदा ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

By: Hasnain Alam | Published: October 26, 2026 1:32:28 AM IST

पश्चिमी सिंहभूम में पति ने की पत्नी की हत्या
पश्चिमी सिंहभूम में पति ने की पत्नी की हत्या


Jharkhand Crime News: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला हत्या कर दी और फिर शव को घर के अंदर ही दफना दिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घर के कमरे से महिला का शव बरामद किया.

मृतका की पहचान गुरुबारी हांसदा के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, यह मामला तब सामने आया, जब ग्रामीणों ने महिला की बेटी नागिश्री गगराई को बताया कि उसकी मां कई दिनों से लापता है.

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बेटी की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद नागिश्री गगराई पांड्राशाली थाना क्षेत्र के तुंगी गांव स्थित अपने घर पहुंची. वहां उसकी मां नहीं मिलीं. मां के अचानक लापता होने पर बेटी को संदेह हुआ और उसने अपने पिता राम हांसदा पर शक जताया.

इसके बाद नागिश्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में उसने आरोप लगाया कि उसके पिता ने कुल्हाड़ी से उसकी मां की हत्या कर दी और शव को छिपा दिया.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. आईपीएस अधिकारी राज कुमार जयराजू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम आरोपी के घर पहुंची. इसके बाद राम हांसदा को शनिवार को पूछताछ के लिए ले जाया गया.

पुलिस ने कमरे की खुदाई कर महिला का शव बरामद किया

चाईबासा सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहमन टुटी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने घर के एक कमरे की खुदाई कर महिला का शव बरामद किया.

घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए रांची से फॉरेंसिक टीम भी पहुंची. टीम ने कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और खून से सनी मिट्टी को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया.

खाना नहीं बनाने को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 17 अक्टूबर की रात पत्नी के खाना नहीं बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि इसी दौरान गुस्से में आकर राम हांसदा ने कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने के इरादे से शव को घर के एक कमरे में दफना दिया. फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है.

Tags: Jharkhand News
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