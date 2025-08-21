BIT Mesra: हॉस्टल के बाहर MBA छात्रा से छेड़छाड़, ब्लेड से हमला, छात्रों का देर रात तक प्रदर्शन

मनीष मेहता की रिपोर्ट, BIT Mesra: रांची के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान BIT Mesra में बुधवार देर शाम एक MBA छात्रा के साथ सनसनीखेज वारदात हुई। हॉस्टल से बाहर निकली छात्रा से छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्रा को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है।

देर रात तक छात्रों का हंगामा

घटना की जानकारी मिलते ही BIT Mesra कैंपस में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं इकट्ठा हुए और देर रात तक प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। छात्रों ने मांग की कि हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल और कैंपस के बाहर इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायतों के बावजूद प्रबंधन ने सुरक्षा इंतज़ाम को लेकर लापरवाही दिखाई। छात्रों ने अतिरिक्त गार्ड तैनात करने और हॉस्टल परिसर में सुरक्षा गश्ती बढ़ाने की मांग उठाई।

प्रबंधन का आश्वासन

घटना के बाद छात्रों ने संस्थान के प्रबंधन से मुलाकात की और अपनी समस्याएं रखीं। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि छात्र-छात्राओं की सभी चिंताओं का समाधान किया जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल BIT Mesra कैंपस में इस घटना को लेकर गुस्से और दहशत का माहौल है।

