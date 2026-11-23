Bahu-Sasur Murder: झारखंड से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, झारखंड के गिरिडीह जिले के पचंबा थाना इलाके के खावा गांव में रविवार आधी रात एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल, यहां किसी अनजान हमलावर ने घर के सामने ही ससुर और बहू की बेरहमी से हत्या कर दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतकों की पहचान खावा निवासी शुकर मंडल (55) और उनकी बहू शीला देवी (पत्नी जितेंद्र मंडल) के रूप में हुई है.

ससुर-बहू की बेरहमी से हत्या

जानकारी के मुताबिक घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है. दरअसल, इस हत्याकांड को लेकर परिवार वालों का सीधा-सीधा आरोप है कि रविवार-सोमवार की रात करीब 12 बजे एक आदमी घर में घुस आया और विवाद के बाद दोनों की हत्या कर दी गई. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना के बाद से ही उस आदमी का नाम पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. घटना के बाद से गांव में तनाव और दहशत का माहौल है.

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जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. DSP के आदेश के बाद पचंबा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजीव कुमार ने सब-इंस्पेक्टर सोनू कुमार वर्मा को पुलिस फोर्स के साथ मौके पर भेजा. पुलिस ने मौके की घेराबंदी कर सुरक्षा घेरा बना लिया. लेकिन, गुस्साए गांववालों ने पुलिस को बॉडी कब्जे में लेने से रोक दिया. उन्होंने साफ कहा कि जब तक कोई सीनियर ऑफिसर मौके पर नहीं पहुंचेंगे, वो बॉडी नहीं उठाने देंगे. काफी देर तक समझाने के बाद भी गांववाले नहीं माने, जिससे पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा.

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