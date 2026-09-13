Jharkhand: धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला खनन के दौरान धंसी चाल, 2 महिलाओं की मौत; कई के दबे होने की आशंका

Jharkhand News: झारखंड के धनबाद से सुबह-सुबह दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. बाघमारा के रामकनाली ओपी क्षेत्र के कुम्हार पट्टी रोड में अवैध कोयला खनन के दौरान अचानक चाल धंस गई. मलबे की चपेट में चार लोगों के आने की बात सामने आई है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया. वहीं, दो अन्य लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए हैं. मलबा हटाने के लिए कुदाल और दूसरे साधनों से राहत-बचाव का काम किया जा रहा है. हर गुजरते मिनट के साथ दबे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश तेज की जा रही है.

बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

फिलहाल हादसे में दो मौतों की पुष्टि की जानकारी सामने आई है, जबकि दो लोगों के दबे होने की आशंका है. ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

अवैध खनन के दौरान हुआ यह हादसा एक बार फिर बाघमारा में जमीन के नीचे चल रहे खनन और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

(रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट)