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रांची जेल में बंद महिला कैदी कैसे हो गई गर्भवती? बाबूलाल मरांडी के दावे से हिल गया पूरा झारखंड

Babulal Marandi Allegations: झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि रांची जेल में बंद महिला कैदी गर्भवती हो गई. यहीं नहीं उनका गर्भपात कराने की कोशिश भी की गई.

By: Sohail Rahman | Published: May 18, 2026 11:44:29 AM IST

झारखंड के रांची जेल में बंद महिला कैदी हो गई गर्भवती
झारखंड के रांची जेल में बंद महिला कैदी हो गई गर्भवती


Babulal Marandi Allegations: झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. दरअसल, ये पूरा मामला रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल होटवार से जुड़ा बताया जा रहा है. विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में बंद एक महिला कैदी का न केवल जेल अधीक्षक द्वारा शोषण किया गया, बल्कि गर्भवती होने पर उसे जबरन गर्भपात कराने की कोशिश भी की गई.

इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जेल परिसर के अंदर एक बेसहारा महिला कैदी का जेल अधीक्षक द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई है.

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बाबूलाल मरांडी ने लगाया ये आरोप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पत्र साझा करते हुए बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला है. पत्र में उन्होंने लिखा कि जेल की सलाखों के पीछे जो कुछ हुआ है, उसने पूरे झारखंड राज्य को शर्मसार कर दिया है. रांची की होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में बंद एख महिला कैदी का जेल अधीक्षक द्वारा लगातार शारीरिक शोषण किए जाने और उसके गर्भवती होने की यह घटना मानवता पर एक अत्यंत गंभीर, शर्मनाक और गहरी चोट है.



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अपराध को दबाने का लगाया आरोप

विपक्ष के नेता ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर इस जघन्य अपराध को दबाने की कोशिश करने का सीधा आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि काराधीक्षक स्वयं इस मामले को रफा-दफा करने और दोषी जेल अधीक्षक को बचाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इसके अलावा, मरांडी ने आगे आरोप लगाया कि बीमारी का झूठा बहाना बनाकर गर्भवती पीड़िता को बार-बार जेल से बाहर अज्ञात स्थानों और अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, जिसका विशेष उद्देश्य अवैध चिकित्सकीय हस्तक्षेप (गर्भपात) के माध्यम से जैविक और फोरेंसिक साक्ष्यों को नष्ट करना है. इसके अलावा, चश्मदीदों को चुप कराने के लिए कथित तौर पर भारी रिश्वत बांटी जा रही है और कई प्रमुख गवाहों का रातों-रात तबादला कर दिया गया है.

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Tags: Jharkhand News
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