Jehanabad Chunav Result 2025 LIVE: जहानाबाद में सियासी संग्राम! राहुल कुमार vs चंदेश्वर प्रसाद में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

🕒 Updated: November 14, 2025 07:37:59 AM IST

Jehanabad Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में अब सबकी नजरें जहानाबाद (Jehanabad) सीट पर टिकी हैं, जहां मतगणना के बीच माहौल बेहद रोमांचक बना हुआ है. इस सीट पर आरजेडी के राहुल कुमार और जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. शुरुआती रुझानों में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है.

जहानाबाद विधानसभा सीट की खासियत यह है कि यहां का जनादेश हमेशा सियासी हवा की दिशा तय करता है. पिछली बार 2020 में इस सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी. इस बार एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि वह इस सीट को अपने पाले में ला सके. राहुल कुमार ने जहां बेरोजगारी और शिक्षा को मुद्दा बनाया, वहीं चंदेश्वर प्रसाद ने विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगे. अब देखना यह है कि जहानाबाद की जनता किसे विधानसभा भेजती है- राहुल कुमार या चंदेश्वर प्रसाद.

  • 19:11 (IST) 13 Nov 2025

    Jehanabad Election Result 2025 Live: राहुल कुमार vs चंदेश्वर प्रसाद में होगी टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में अब सबकी नजरें जहानाबाद सीट पर हैं. कुछ देर में शुरू होगी मतगणना.

