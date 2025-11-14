Jehanabad Chunav Result 2025 LIVE: जहानाबाद में सियासी संग्राम! राहुल कुमार vs चंदेश्वर प्रसाद में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

Jehanabad Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में अब सबकी नजरें जहानाबाद (Jehanabad) सीट पर टिकी हैं, जहां मतगणना के बीच माहौल बेहद रोमांचक बना हुआ है. इस सीट पर आरजेडी के राहुल कुमार और जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. शुरुआती रुझानों में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है.

Jehanabad Chunav Result 2025 LIVE

जहानाबाद विधानसभा सीट की खासियत यह है कि यहां का जनादेश हमेशा सियासी हवा की दिशा तय करता है. पिछली बार 2020 में इस सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी. इस बार एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि वह इस सीट को अपने पाले में ला सके. राहुल कुमार ने जहां बेरोजगारी और शिक्षा को मुद्दा बनाया, वहीं चंदेश्वर प्रसाद ने विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगे. अब देखना यह है कि जहानाबाद की जनता किसे विधानसभा भेजती है- राहुल कुमार या चंदेश्वर प्रसाद.