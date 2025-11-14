Jamui Chunav Result 2025 LIVE: BJP और RJD के बीच कांटे की टक्कर, मतगणना केंद्र पर चढ़ा सियासी पारा

Jamui Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक जमुई (Jamui) सीट पर मतगणना जोर पकड़ चुकी है. यहां भाजपा की श्रेयसी सिंह (Shreyasi Singh) और आरजेडी के मो. शमशाद आलम (Md Shamsad Alam) के बीच सीधा और रोमांचक संघर्ष देखने को मिल रहा है. शुरुआती रुझानों में दोनों उम्मीदवारों के बीच बेहद करीबी अंतर बना हुआ है, जिससे मतगणना केंद्र पर माहौल बेहद गर्म है. जमुई सीट पर हर राउंड के नतीजे के साथ सियासी समीकरण बदल रहे हैं.

jamui Chunav Result 2025 LIVE

2020 में भाजपा ने यह सीट जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कांटे का है. जनता का फैसला कुछ ही समय में साफ कर देगा कि जमुई में भाजपा अपनी जीत दोहराती है या आरजेडी करता है वापसी.