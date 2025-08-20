Live

Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित

🕒 Updated: Aug 20, 2025 | 5:26 PM IST

Lok Sabha Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill Live Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी बुधवार (20 अगस्त, 2025) को लोकसभा में तीन विधेयक पेश करेंगे। ‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन’ संबंधी एक विधेयक ने पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के ‘राज्य का दर्जा बहाल करने’ को लेकर एक और चर्चा छेड़ दी है।

Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE (सदन में पेश होंगे अहम विधेयक)
Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE (सदन में पेश होंगे अहम विधेयक)

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 को संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश करेंगे।

संसद में पेश संविधान के 130वें संसोधन के मुताबिक, ये विधेयक गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की परिषद के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। केंद्र गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से हटाने के लिए एक विधेयक पेश करेगा। प्रस्तावित कानून प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा।

Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill Live Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी बुधवार (20 अगस्त, 2025) को लोकसभा में तीन विधेयक पेश करेंगे। 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन' संबंधी एक विधेयक ने पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के 'राज्य का दर्जा बहाल करने' को लेकर एक और चर्चा छेड़ दी है।

Live Updates

  • 17:22 (IST) 20 Aug 2025

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित किया। संसद कल तक के लिए स्थगित।

  • 16:44 (IST) 20 Aug 2025

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद संविधान संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद, 'संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025; केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया।

    लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित होने से पहले, अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर आपत्ति जताई। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए।

    अध्यक्ष ने आगे कहा, "लोग देख रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने पहले तीन विधेयकों के पेश किए जाने पर आपत्ति जताई थी।"

    इस विधेयक को सदनों की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित इस सदन के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नामित राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल थे।

  • 16:43 (IST) 20 Aug 2025

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE:  'एनडीए मंत्रियों ने लोकसभा में महिला सांसदों को धक्का दिया': टीएमसी के कल्याण बनर्जी

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू पर लोकसभा में महिला सांसदों को वेल में धकेलने का आरोप लगाया।

    बनर्जी ने कहा- "केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू ने हमारी दो महिला सांसदों को वेल में धकेल दिया। भाजपा महिलाओं पर अत्याचार कर रही है,।

    उन्होंने आगे कहा-"यह विधेयक असंवैधानिक है। मैंने ऐसा नहीं किया (विधेयक की प्रतियां फाड़ीं), लेकिन जिसने भी ऐसा किया, मैं उसे सलाम करता हूँ। यह विधेयक पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। वे अनुच्छेद 75, जो संविधान का मूल ढांचा है, में संशोधन कैसे कर सकते हैं?... ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले फर्जी हैं... हम इस विधेयक के खिलाफ हैं।"

  • 15:52 (IST) 20 Aug 2025

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: 'कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान'

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: यह विधेयक सभी मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा उपायों को धता बताता है। यह संशोधन अनावश्यक और असंवैधानिक है।- कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी

  • 15:11 (IST) 20 Aug 2025

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने क्या कहा?

    Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "मैं इन तीनों विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध करता हूँ। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट करने वाला है। यह विधेयक राज्य के उन संस्थानों द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है जिनके मनमाने आचरण पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार आपत्ति जताई है। यह सभी मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा उपायों को हवा में उड़ा देता है।"

Load More

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित
Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित
Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित
Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?