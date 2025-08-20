Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE: लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स को विनियमित करने वाला विधेयक पारित

Lok Sabha Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Bill Live Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी बुधवार (20 अगस्त, 2025) को लोकसभा में तीन विधेयक पेश करेंगे। ‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन’ संबंधी एक विधेयक ने पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के ‘राज्य का दर्जा बहाल करने’ को लेकर एक और चर्चा छेड़ दी है।

Lok Sabha JK Reorganisation Bill LIVE (सदन में पेश होंगे अहम विधेयक)

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 को संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश करेंगे।

संसद में पेश संविधान के 130वें संसोधन के मुताबिक, ये विधेयक गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की परिषद के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। केंद्र गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से हटाने के लिए एक विधेयक पेश करेगा। प्रस्तावित कानून प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा।