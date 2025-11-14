Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE: कभी NDA आगे, कभी महागठबंधन, मुकाबला बना थ्रिलर!

Jamalpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में अब जमालपुर (Jamalpur) सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. इस सीट पर जेडीयू के नचिकेता (Nachiketa) और आरजेडी के कपिल देव दास (Kapil Dev Das) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. शुरुआती रुझानों में कभी एनडीए आगे निकलता नजर आ रहा है तो कभी महागठबंधन बढ़त बना रहा है. चुनाव आयोग (ECI) से मिल रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर राउंड के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हैं.
2020 में यह सीट जेडीयू के पास गई थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने जोरदार चुनौती दी है. मतगणना के हर राउंड के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है – क्या नचिकेता अपनी सीट बचा पाएंगे या कपिल देव दास इतिहास रचेंगे, इसका फैसला कुछ ही घंटों में सामने होगा.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में जमालपुर (Jamalpur) सीट पर मुकाबला होगा. इस सीट पर जेडीयू के नचिकेता (Nachiketa) और आरजेडी के कपिल देव दास (Kapil Dev Das) के बीच कांटे की टक्कर होगी.