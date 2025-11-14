Live

Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE: कभी NDA आगे, कभी महागठबंधन, मुकाबला बना थ्रिलर!

🕒 Updated: November 14, 2025 07:33:19 AM IST

Jamalpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में अब जमालपुर (Jamalpur) सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. इस सीट पर जेडीयू के नचिकेता (Nachiketa) और आरजेडी के कपिल देव दास (Kapil Dev Das) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. शुरुआती रुझानों में कभी एनडीए आगे निकलता नजर आ रहा है तो कभी महागठबंधन बढ़त बना रहा है. चुनाव आयोग (ECI) से मिल रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर राउंड के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE
Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE

2020 में यह सीट जेडीयू के पास गई थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने जोरदार चुनौती दी है. मतगणना के हर राउंड के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है – क्या नचिकेता अपनी सीट बचा पाएंगे या कपिल देव दास इतिहास रचेंगे, इसका फैसला कुछ ही घंटों में सामने होगा.

 

Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE: कभी NDA आगे, कभी महागठबंधन – मुकाबला बना थ्रिलर!

Live Updates

  • 18:27 (IST) 13 Nov 2025

    Jamalpur Election Result 2025 Live: जल्द शुरू होने वाली है काउंटिंग, मुकाबला होगा शानदार

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में जमालपुर (Jamalpur) सीट पर मुकाबला होगा. इस सीट पर जेडीयू के नचिकेता (Nachiketa) और आरजेडी के कपिल देव दास (Kapil Dev Das) के बीच कांटे की टक्कर होगी.

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE: कभी NDA आगे, कभी महागठबंधन, मुकाबला बना थ्रिलर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE: कभी NDA आगे, कभी महागठबंधन, मुकाबला बना थ्रिलर!
Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE: कभी NDA आगे, कभी महागठबंधन, मुकाबला बना थ्रिलर!
Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE: कभी NDA आगे, कभी महागठबंधन, मुकाबला बना थ्रिलर!
Jamalpur Chunav Result 2025 LIVE: कभी NDA आगे, कभी महागठबंधन, मुकाबला बना थ्रिलर!