Israel Attack Iran Live Updates: इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत, ईरान में 40 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा

Israel Attack Iran Live Updates: इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइलें दागीं हैं. हमले के दूसरे दिन भी इजराइल का ईरान पर हमला जारी है. इजराइल और अमेरिका द्वारा राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में मिलाइलें दागने के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है और अमेरिका के सहयोगी देशों के अहम ठिकानों पर हमले किए. इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया. शनिवार (28 फरवरी, 2026) को ही तेहरान में हुए हमले के बाद ईरान ने भी चेतावनी दी है कि इजरायल और अमेरिका के हमलों का पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा. इसके बाद कतर, यूईए समेत कई देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमला किया. कहा जा रहा है कि ईरान को हूती और हिजबुल्लाह का साथ मिल गया है. इसके बाद लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं. उधर, तेहरान की लीडरशिप को एक बड़ा झटका देते हुए इज़राइली एयर फ़ोर्स (IAF) ने घोषणा की कि उसके फ़ाइटर जेट्स ने पूरे ईरान में मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं. दावा किया गया है कि अली शमखानी और मोहम्मद पाकपुर समेत ईरान के सात सीनियर डिफ़ेंस अधिकारी मारे गए हैं. IAF ने कहा कि ऑपरेशन ने मिलिट्री ठिकानों पर सटीक हमला किया और ईरान की डिफ़ेंस लीडरशिप के अहम लोगों को मार गिराया. ईरानी अधिकारियों ने अभी तक मौतों की पुष्टि नहीं की है. IAF की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि ईरान से इज़राइल की ओर मिसाइलें दागी थीं. अमेरिका-इजराइल के हमलों में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के बेटी-दामाद की भी मौत हो गई. वहीं, खामेनेई की मौत की तेहरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इजराइल और अमेरिका के बाद अब ईरान ने पलटवार किया है. ईरान के साथ हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोही भी आ गए हैं.