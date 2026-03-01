Israel Attack Iran Live Updates: इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत, ईरान में 40 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा

Israel Attack Iran Live Updates: इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला करते हुए राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइलें दागीं हैं. हमले के दूसरे दिन भी इजराइल का ईरान पर हमला जारी है. इजराइल और अमेरिका द्वारा राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में मिलाइलें दागने के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है और अमेरिका के सहयोगी देशों के अहम ठिकानों पर हमले किए. इसके बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया. शनिवार (28 फरवरी, 2026) को ही तेहरान में हुए हमले के बाद ईरान ने भी चेतावनी दी है कि इजरायल और अमेरिका के हमलों का पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा. इसके बाद कतर, यूईए समेत कई देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान ने हमला किया. कहा जा रहा है कि ईरान को हूती और हिजबुल्लाह का साथ मिल गया है. इसके बाद लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं. उधर, तेहरान की लीडरशिप को एक बड़ा झटका देते हुए इज़राइली एयर फ़ोर्स (IAF) ने घोषणा की कि उसके फ़ाइटर जेट्स ने पूरे ईरान में मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं. दावा किया गया है कि अली शमखानी और मोहम्मद पाकपुर समेत ईरान के सात सीनियर डिफ़ेंस अधिकारी मारे गए हैं. IAF ने कहा कि ऑपरेशन ने मिलिट्री ठिकानों पर सटीक हमला किया और ईरान की डिफ़ेंस लीडरशिप के अहम लोगों को मार गिराया. ईरानी अधिकारियों ने अभी तक मौतों की पुष्टि नहीं की है. IAF की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि ईरान से इज़राइल की ओर मिसाइलें दागी थीं. अमेरिका-इजराइल के हमलों में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के बेटी-दामाद की भी मौत हो गई. वहीं, खामेनेई की मौत की तेहरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
Israel Attack Iran Live Updates: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद दिल्ली में ईरानी एम्बेसी ने अपना झंडा आधा झुका दिया है. वह इज़राइली और US के हमलों में मारे गए हैं.
Israel Attack Iran Live Updates: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, "कल इज़राइल और अमेरिका ने जो हमला किया, उसे टेररिस्ट अटैक कहा जा रहा है. आज इसने पूरी खाड़ी को जंग में झोंक दिया है, और आप सब खाड़ी में हालात देख रहे हैं. दुनिया को समझना चाहिए कि अमेरिका और इज़राइल कैसे पूरी दुनिया में खून-खराबा, नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं... खामेनेई किसी एक देश के लीडर नहीं थे, बल्कि हर दबे-कुचले इंसान, हर मुसलमान और हर इंसान के लीडर थे. कोई नहीं जानता कि यह चल रहा झगड़ा कहां ले जाएगा. लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ईरान जीतेगा."
Israel Attack Iran Live Updates: श्रीनगर में कश्मीरी शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ लाल चौक पर प्रदर्शन किया. अयातुल्ला खामेनेई इजरायल और US के हमलों में मारे गए थे.
Israel Attack Iran Live Updates: तमिलनाडु में मिडिल ईस्ट के हालात के बाद फ्लाइट में रुकावट और कैंसलेशन की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. चेन्नई एयरपोर्ट पर हंगरी के एक टूरिस्ट ने कहा कि दुबई एयरपोर्ट बंद है और हमारी कोई फ्लाइट नहीं है. हम अब अपनी फ्लाइट टिकट किसी दूसरी एयरलाइन, जैसे लुफ्थांसा या किसी दूसरी यूरोपियन एयरलाइन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. मैं थोड़ा निराश हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही घर जा सकेंगे। हम यहां पूजा के लिए आए थे.
Israel Attack Iran Live Updates: इज़राइल डिफेंस फोर्सेज़ का कहना है कि ईरान पर हमले जारी हैं. अब तक पश्चिमी और मध्य ईरान में 30 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं. इनमें एरियल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, सरकार के टारगेट और मिलिट्री कमांड सेंटर शामिल हैं.
