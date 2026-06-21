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International Yoga Day Live: पीएम मोदी 10 लाख लोगों के साथ करेंगे योगाभ्यास, पहली बार कोलकाता में हो रहा कार्यक्रम

🕒 Updated: June 21, 2026 07:11:05 AM IST

International Yoga Day 2026 Live Updates: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (रविवार, 21 जून) पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में योगाभ्यास करेंगे. कोलकाता में करीब 10 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगाभ्यास करेंगे. कार्यक्रम के बारे में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि यह पहली बार है जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह कार्यक्रम हो रहा है.

कोलकाता में पीएम मोदी करेंगे योगा
कोलकाता में पीएम मोदी करेंगे योगा

राजेश कोटेचा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे. कार्यक्रम में 35 हजार लोग इकट्ठा होंगे. वहीं पूरे कोलकाता में 10 लाख लोग पीएम मोदी के साथ योग करेंगे.

उन्होंने कहा कि इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ बेहद खास है. इस समय भारत सबसे युवा देश है. इसलिए यह देश के लिए एक बड़ा अवसर भी है. अगर इस समय अपने स्वास्थ्य और शरीर पर ध्यान दिया जाता है तो आने वाले समय में आपकी सेहत बेहतर रहेगी. सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी अच्छे कार्य कर पाएंगे.

International Yoga Day 2026 Live: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोलकाता में आज करीब 10 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगाभ्यास करेंगे. यह पहली बार है जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह इवेंट हो रहा है.

Live Updates

  • 07:10 (IST) 21 Jun 2026

    विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने किया योगाभ्यास

    दिल्ली: विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर योगाभ्यास किया. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 'स्वस्थ आयु के लिए योग' की थीम के साथ मनाया जा रहा है.

  • 07:09 (IST) 21 Jun 2026

    योग दिवस को लेकर सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार

    झांसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "महारानी लक्ष्मी बाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं. हम सब पीएम मोदी के आभारी हैं जिन्होंने भारत की परंपरा और भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया में गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक विजन प्रस्तुत किया है."

  • 06:21 (IST) 21 Jun 2026

    झांसी में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी

    झांसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर झाँसी किला मैदान में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 'स्वस्थ आयु के लिए योग' की थीम के साथ मनाया जा रहा है.

  • 06:20 (IST) 21 Jun 2026

    जवानों ने पैंगोंग त्सो झील के किनारे किया योगाभ्यास

    लेह, लद्दाख: इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस की 47वीं बटालियन ने पैंगोंग त्सो झील के किनारे योगाभ्यास करके 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया. 

  • 06:19 (IST) 21 Jun 2026

    योग गुरु बाबा रामदेव ने आंध्र प्रदेश में किया योग

    आंध्र प्रदेश: योग गुरु बाबा रामदेव ने लब्बीपेट के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 'हेल्दी एजिंग के लिए योग' थीम पर आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026' कार्यक्रम में योग किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए.

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