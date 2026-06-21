International Yoga Day Live: पीएम मोदी 10 लाख लोगों के साथ करेंगे योगाभ्यास, पहली बार कोलकाता में हो रहा कार्यक्रम

International Yoga Day 2026 Live Updates: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (रविवार, 21 जून) पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में योगाभ्यास करेंगे. कोलकाता में करीब 10 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगाभ्यास करेंगे. कार्यक्रम के बारे में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि यह पहली बार है जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में यह कार्यक्रम हो रहा है.

कोलकाता में पीएम मोदी करेंगे योगा

राजेश कोटेचा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे. कार्यक्रम में 35 हजार लोग इकट्ठा होंगे. वहीं पूरे कोलकाता में 10 लाख लोग पीएम मोदी के साथ योग करेंगे.

उन्होंने कहा कि इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ बेहद खास है. इस समय भारत सबसे युवा देश है. इसलिए यह देश के लिए एक बड़ा अवसर भी है. अगर इस समय अपने स्वास्थ्य और शरीर पर ध्यान दिया जाता है तो आने वाले समय में आपकी सेहत बेहतर रहेगी. सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी अच्छे कार्य कर पाएंगे.