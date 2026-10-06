‘हिंदी सीखो या नौकरी छोड़ो’... Zomato वेयरहाउस में ऐसा क्या हुआ था कि भड़क उठा इंचार्ज? Bengaluru में पुलिस तक पहुंचा मामला!

Zomato warehouse language dispute: बेंगलुरु के एक Zomato वेयरहाउस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही भाषा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में एक शिफ्ट इंचार्ज कर्मचारियों से कथित तौर पर यह कहता नजर आ रहा है कि अगर साथ काम करना है तो हिंदी सीखनी होगी, वरना नौकरी छोड़ सकते हैं. कर्मचारियों ने जब कन्नड़ में बात करने की मांग की तो विवाद और बढ़ गया. देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया से पुलिस शिकायत तक पहुंच गया और बढ़ते दबाव के बीच इंचार्ज को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी. आखिर वेयरहाउस में ऐसा क्या हुआ कि एक बातचीत ने भाषा विवाद का रूप ले लिया?

जोमैटो वेयरहाउस में क्या हुआ पूरा विवाद?

बेंगलुरु स्थित जोमैटो के एक वेयरहाउस में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक शिफ्ट इंचार्ज कर्मचारियों से हिंदी में बात करने की जिद करने लगा. जब वहां मौजूद स्टाफ ने कन्नड़ में बात करने का अनुरोध किया, तो इंचार्ज ने साफ कह दिया कि उसे कन्नड़ नहीं आती और वह सिर्फ हिंदी में ही बात करेगा. उसने कर्मचारियों से यहां तक कह दिया कि अगर उनके साथ काम करना है, तो उन्हें हिंदी सीखकर आनी ही होगी.

‘हिंदी सीखो या नौकरी छोड़ो’ का फरमान

वायरल वीडियो में इंचार्ज कर्मचारियों को यह कहते हुए सुना गया कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्नाटक एक कन्नड़ भाषी राज्य है. उसने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि जो लोग उसकी टीम में काम करना चाहते हैं, उन्हें हिंदी आनी चाहिए, वरना वे नौकरी छोड़कर जा सकते हैं. उसके इस अहंकार भरे रवैये और भाषा थोपने के तरीके ने स्थानीय कर्मचारियों को नाराज कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया.

After the video went viral, pro kannada activists approached the cops, he then released a video apologising for his comments. https://t.co/6DMqfPeskX — Deepak Bopanna (@dpkBopanna) October 5, 2026

पुलिस में शिकायत और आरोपी का माफीनामा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बेंगलुरु पुलिस के पास इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए याचिका दायर की गई. मामला कानूनी पचड़े में फंसने और बढ़ते विरोध को देखते हुए आखिरकार उस शिफ्ट इंचार्ज को अपनी गलती का अहसास हुआ. विवाद बढ़ता देख उसने इस पूरी घटना के लिए माफी मांग ली, लेकिन इस घटना ने दक्षिण भारत में भाषा और कार्यस्थल के माहौल को लेकर एक बार फिर पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है.

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