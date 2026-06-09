Home > देश > Zojila Tunnel: चीन बॉर्डर के करीब भारत का मेगा प्रोजेक्ट, जोजिला टनल से बदलेगी लद्दाख की तस्वीर; आज होगा ब्रेकथ्रू ब्लास्ट

Zojila Tunnel: चीन बॉर्डर के करीब भारत का मेगा प्रोजेक्ट, जोजिला टनल से बदलेगी लद्दाख की तस्वीर; आज होगा ब्रेकथ्रू ब्लास्ट

Zojila Tunnel India: भारत आज जोजिला सुरंग का आखिरी ब्रेकथ्रू पूरा कर नया इतिहास रच रहा है. यह सुरंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है और इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है. यह इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

By: Preeti Rajput | Published: June 9, 2026 10:55:07 AM IST

जोजिला टनल से बदलेगी लद्दाख की तस्वीर
जोजिला टनल से बदलेगी लद्दाख की तस्वीर


Zojila Tunnel India: भारत आज 9 जून, 2026 को नया इतिहाज लिखने जा रहा है. यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज भारत के लिए बेहद अहम साबित होगा. दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बन रही ‘जोजिला सुरंग’ तो आज आखिरी ब्रेकथ्रू मिलने जा रहा है. यह सुरंघ आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल साबित होने जा रही है. केंद्रीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खुद आज आखिरी ब्रेकथ्रू के दौरान मौजूद रहेंगे. नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत ने ये बड़ी कामयाबी 6 महीने पहले ही हासिल कर ली है. 

क्या है ब्रेकथ्रू? 

सुरंग निर्माण में ब्रेकथ्रू मतलब पहाड़ के भीतर का रास्ता खुल जाएगा. जब इंजीनियर और मजदूर पहाड़ के दोनों तरफ एक साथ खुदाई शुरू की है. बीच में आकर फिर दोनों रास्ते मिल जाते हैं. उसे ही ब्रेकथ्रू कहा जाता है. 

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अब जल्द शुरू होगा सुरंग का काम

‘ब्रेकथ्रू’ टनल परियोजना का सबसे मुश्किल काम होता है. क्योंकि इसके बाद ही सुरंग की खुदाई पूरी होती है. ब्रेकथ्रू के बा जोजिला सुंग में सड़क बनाने, बिजली लाइन और सीसीटीवी जैसे सभी काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे. ये सुंगर करीब समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही है. 13,153 किलोमीटर लंबी सुरंग दुनिया 
दुनिया की सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब बाईडायरेक्शनल होने वाली है. 

बर्फबारी में भी जारी रहेगी सुरंग 

श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे बर्फबारी के कारण सर्दियों में तीन महीनों के लिए बंद किया जाता है. जिससे लद्दाख का संपर्क देश से कट जाता है. लेकिन इस ऑल वेदर सुरंग के जरिए के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद अब लद्दाख देश से 12 महीने पूरी तरह से जुड़ा रहेगा. इसके बनाने के कई फायदे हैं, जहां लद्दाख पहुंचे में जोजिला दर्रे को पार कर 1 से 2 घंटे लग जाते थे,  लेकिन अब इस सुरंग के जरिए ये सफर केवल 15 मिनट का होगा. 

सुरक्षा के लिहाज से मजबूती 

जोजिला सुरंग बनने से भारतीय सेना को सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों, हथियारों और जरूरी सामान पहुंचाने में काफी आसानी होगी. इससे सेना की आवाजाही पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित हो जाएगी. यह सुरंग आम लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगी. सर्दियों में बर्फबारी के कारण जो इलाके देश से कट जाते थे, अब वहां पूरे साल आवागमन बना रहेगा. इससे व्यापार, पर्यटन और जरूरी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है. लद्दाख निवासी बशारत अहमद ने कहा कि वे लंबे समय से इस सुरंग का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब यात्रा आसान होगी और सामान का लेन-देन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा, जिससे व्यापार और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा.

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माइनस 30 डिग्री तापमान में भी कारगर 

बता दें कि, पश्चिमी हिमालय के इस हिस्से में सुरंग बनाने काफी मुश्किल काम था. इस बनाने के दौरान -20°C से -30°C की ठंड में भी इंजीनियरों ने काम किया है. मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एजेंसी हाड़ कंपाने वाले तापमान में भी बिना किसी दुर्घटना के काम किया है. इस परियोजना में  ‘न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड’ (NATM) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. यह पहाड़ों में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में कारगर साबित होगी. जोजिला सुरंग के अंदर आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसमें स्मार्ट टनल (SCADA) सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, रेडियो कंट्रोल और हवा के सही बहाव के लिए एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार, ब्रेकथ्रू के बाद अब सिविल और इलेक्ट्रिकल काम पूरा किया जाएगा. इसके बाद इस सुरंग को जनवरी-फरवरी 2028 तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा.

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Tags: home-hero-pos-7NATM technologyNHIDCLsmart tunnel systemZojila Tunnel
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