यूसुफ पठान एनडीए को देंगे समर्थन? कैसा रहा क्रिकेट और राजनीतिक करियर, वडोदरा में सरकारी जमीन कब्जाने का लगा आरोप

Yusuf Pathan TMC MP: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद टीएमसी के विधायकों और सांसदों का ममता बनर्जी की पार्टी से मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है. पहले टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाकर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा पेश किया, जिसे पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया.

इस बीच टीएमसी के 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर बैठकें की. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि यूसुफ पठान भी टीएमसी के 20 बागी सांसदों के साथ एनडीए को समर्थन दे सकते हैं. ऐसे में यूसुफ पठान के राजनीतिक और क्रिकेट करियर के बारे में जानते हैं.

यूसुफ पठान का राजनीतिक और क्रिकेट करियर

यूसुफ पठान के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो फिलहाल पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद हैं. इसके अलावा, अगर उनके क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो उन्हें एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर के तौर पर जाना जाता है. जिन्होंने 57 वनडे और 22 टी 20 मैच खेले हैं. यूसुफ पठान ने 57 वनडे में 810 रन और 33 विकेट लिए थे. इसके अलावा, टी 20 इंटरनेशनल मैचों में उनके 236 रन और 13 विकेट थे. वनडे में उनके नाम 2 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा, टी 20 में उनके नाम एक भी शतक और अर्धशतक दर्ज नहीं हैं.

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पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से क्यों लड़ा चुनाव?

अब सवाल उठ रहा है कि गुजरात के बड़ौदा से यूसुफ पठान आते हैं. लेकिन चुनाव पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट से क्यों लड़ा? इसको लेकर कहा जाता है कि बहरामपुर लोकसभा सीट एक मुस्लिम बहुल सीट है, जहां 50 प्रतिशत से अधिक मतदाता मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. इसलिए टीएमसी को ऐसे चेहरे की तलाश थी, जो मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित कर सके. इसलिए टीएमसी ने यूसुफ पठान को चुनाव को चुना.

वडोदरा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप

यूसुफ पठान पर गुजरात के वडोदरा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा था. जिसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि यूसुफ पठान ने राज्य सरकार से आवंटन प्रस्ताव खारिज किए जाने के बावजूद एक भी पैसा दिए बिना वडोदरा में सरकार जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया? दरअसल, पूरा मामला यह है कि यूसुफ पठान ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VMC) से परिवार की सुरक्षा के लिए मार्केट रेट पर प्लॉट देने का अनुरोध किया था.

राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया खारिज

हालांकि VMC ने शुरू में इसे मंज़ूरी दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने 2014 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. इसके बावजूद, आरोप है कि उन्होंने कब्ज़ा बनाए रखा और बिना किसी अंतिम अलॉटमेंट ऑर्डर के एक कंपाउंड वॉल बना ली. इसके बाद ये मुद्दा जून 2024 में फिर सामने सामने आया, जब वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VMC) के पार्षदों ने स्ट्रक्चर को हटाने की रिक्वेस्ट की.

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गुजरात हाईकोर्ट से लगा झटका

इसके खिलाफ यूसुफ पठान गुजरात हाईकोर्ट गए, जहां सितंबर 2025 में गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमणकारी घोषित किया. कोर्ट ने कहा कि वे सार्वजनिक नीलामी के बिना कानूनी तौर पर वह प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे.