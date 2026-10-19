Yusuf Pathan: यूसुफ पठान के प्लॉट विवाद में नया ट्विस्ट! गुजरात ने दी 50 प्रतिशत की छूट? अब कितनी चुकानी होगी कीमत

Yusuf Pathan Plot Controversy: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने यूसुफ पठान के वडोदरा स्थित प्लॉट विवाद में सोमवार 19 अक्टूबर 2026 को नया मोड़ सामने आया है. जिस जमीन को लेकर उन्हें गुजरात हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था, उसी प्लॉट को लेकर अब राहत मिलने की खबर है. गुजरात सरकार सैद्धांतिक रूप से प्लॉट की कीमत में 50 फीसदी छूट देने पर सहमत हुई है. अगर इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन के लिए पठान को लगभग 10 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.

यूसुफ पठान प्लॉट का पूरा विवाद क्या है?

यह मामला वडोदरा में एक म्युनिसिपल प्लॉट से जुड़ा है. 2012 में, अपनी और अपने भाई इरफान पठान की सुरक्षा का हवाला देते हुए, यूसुफ पठान ने कॉर्पोरेशन से जमीन को 99 साल के लिए लीज पर देने की रिक्वेस्ट की थी. म्युनिसिपल कमेटियों ने प्रस्ताव को मंज़ूरी देकर राज्य सरकार को भेज दिया था, लेकिन जून 2014 में गुजरात सरकार ने बिना पब्लिक ऑक्शन के ज़मीन अलॉट करने पर एतराज जताते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. इसके बावजूद, पठान ने कथित तौर पर प्लॉट के चारों ओर दीवार बना दी और कंस्ट्रक्शन किया. 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया.

मामला हाई कोर्ट पहुंचा

यूसुफ पठान ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नोटिस को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी. सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सवाल किया कि जब जमीन ऑफिशियली अलॉट या पेमेंट नहीं हुई थी, तो उन्होंने कब्ज़ा कैसे कर लिया. अगस्त 2026 में, कोर्ट के कड़े रुख के बीच, पठान ने बिना किसी शर्त के अपनी याचिका वापस ले ली.

अब, 50 परसेंट डिस्काउंट पर बात हो रही

ताज़ा जानकारी के मुताबिक, गुजरात सरकार पठान को एक पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर राहत देने पर विचार कर रही है. प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्हें ज़मीन की अनुमानित कीमत का आधा हिस्सा देना होगा, जबकि बाकी रकम माफ़ की जा सकती है. हालांकि, बिना किसी फ़ाइनल सरकारी आदेश के, इसे फ़ाइनल फ़ैसला मानना ​​गलत होगा. अब सभी की नज़रें इस प्रस्ताव की ऑफ़िशियल पुष्टि और उसके बाद की प्रक्रिया पर हैं.