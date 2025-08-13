Yudh Abhyas 2025: भारतीय सेना सिखाएंगी अमेरिकी आर्मी को जंग के दांव पेच, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी समझेगी Trump की सेना…टैरिफ तनाव के बीच एक साथ दिखेंगी दोनों देशों कि फौज

India US Military Exercise: भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव के बीच,दोनों देशों के बीच सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास होने जा रहा है, जो उनकी रणनीतिक साझेदारी की निरंतर मज़बूती को रेखांकित करता है। युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जाएगा।

इस वर्ष का संस्करण दायरे और जटिलता दोनों में एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है, जिसमें 400 से अधिक भारतीय सेना के जवान शामिल होंगे, जो अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दस्ता है। सभी प्रकार की सेनाओं और सेवाओं से चुने गए इन सैनिकों का नेतृत्व मद्रास रेजिमेंट द्वारा किया जाएगा, जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे युद्ध-प्रशिक्षित इकाइयों में से एक है।

साल 2004 से हो रहा है ‘Yudh Abhyas’ का आयोजन

भारत और अमेरिका के बीच 2004 से हर साल बारी-बारी से आयोजित होने वाले अभ्यास युद्ध अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अध्याय VII परिदृश्यों, जो शांति प्रवर्तन से संबंधित हैं, के तहत आतंकवाद-रोधी अभियानों में संयुक्त क्षमताओं में सुधार करना है। सामरिक अभ्यासों में आतंकवादी खतरों का संयुक्त जवाब, संयुक्त योजना और वास्तविक दुनिया की युद्ध स्थितियों का अनुकरण करने वाले क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास शामिल होंगे।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संयुक्त अभ्यास

इस वर्ष का अभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संयुक्त अभ्यास होगा। ऑपरेशन सिंदूर एक प्रमुख भारतीय सैन्य अभियान था जिसने कथित तौर पर अपनी एकीकृत, आधुनिक संयुक्त युद्ध रणनीति से अमेरिकी सेनाओं को प्रभावित किया था। सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सैनिक भारत के अनुभव से सीखने के इच्छुक हैं, जो दोनों सेनाओं के बीच बढ़ते आपसी सम्मान और ज्ञान के आदान-प्रदान का संकेत देता है।

‘स्ट्राइकर अम्फीबियस’ भी होगा अभ्यास में शामिल

एक उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शन में, अमेरिकी सेना अपने स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन के उभयचर संस्करण का प्रदर्शन करेगी, जो भारत द्वारा भूमि-आधारित संस्करण के पहले के मूल्यांकन के बाद है। सूत्रों ने बताया कि भारत ने विशेष रूप से इस क्षमता परीक्षण का अनुरोध किया था, और इसके प्रदर्शन के आधार पर, भविष्य के खरीद निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

