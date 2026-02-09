Home > देश > Nitish Rajput SSC Controversy: कौन हैं नीतीश राजपूत, जिन पर SSC परीक्षा कंपनी ने दायर किया 2.5 करोड़ रुपये का बड़ा मानहानि केस?

Nitish Rajput SSC Controversy | Nitish Rajput Defamation Case: SSC परीक्षा विवाद में Eduquity Technologies ने यूट्यूबर नीतीश राजपूत के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपये का मानहानि केस दायर किया. मामला अब अदालत में है और पारदर्शिता की मांग बढ़ रही है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: February 9, 2026 1:31:56 PM IST

कौन हैं नीतीश राजपूत जिनपर लगा मानहानि का केस
Nitish Rajput SSC Controversy | Nitish Rajput Defamation Case: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) के एग्जाम प्रोसेस को लेकर एक बड़ा विवाद अब नई कानूनी दिशा में पहुंच गया है. ये मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब Eduquity Technologies Pvt. Ltd., जो SSC का एग्जाम कराता है, ने दिल्ली की अदालत में यूट्यूबर नीतीश राजपूत के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपये का मानहानि केस दायर किया.

ये कानूनी कार्रवाई नीतीश राजपूत द्वारा बनाए गए एक वीडियो के बाद हुई. इस वीडियो में उन्होंने सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब और अन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए SSC की टेंडर प्रक्रिया और एग्जाम संचालन के लिए विक्रेता (vendor) चयन पर सवाल उठाए. वीडियो में नियमों में बदलाव और संचालन संबंधी समस्याओं को दिखाया गया, जिससे ये संकेत मिलता था कि एग्जाम की ईमानदारी पर असर पड़ सकता है.

 वीडियो का असर

ये वीडियो सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के बीच काफी चर्चा में आया. कई परीक्षार्थियों ने पहले भी SSC की परीक्षाओं में तकनीकी खराबी, देरी और लॉजिस्टिक समस्याओं की शिकायत की थी.

 Eduquity Technologies की प्रतिक्रिया

Eduquity Technologies ने कहा कि राजपूत का वीडियो भ्रामक जानकारी पर आधारित है और इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. कंपनी ने अदालत से माली नुकसान की भरपाई और वीडियो हटाने की मांग की है. वहीं, नीतीश राजपूत ने वीडियो हटाने से इनकार कर दिया है और कहा कि उनकी जांच सार्वजनिक रिकॉर्ड पर आधारित है और ये उन परीक्षार्थियों की चिंता को दर्शाती है.

 मामला अब अदालत में

अब ये विवाद सोशल मीडिया और प्रदर्शन से अदालत तक पहुंच गया है. कई छात्र और परीक्षार्थी समूह इस मामले में सक्रिय हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये ग्रुप सुप्रीम कोर्ट तक जाने और SSC की भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं. इसमें ये देखा जाएगा कि विक्रेता कैसे चुने जाते हैं और परीक्षाओं का संचालन कैसे होता है.

 सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं पर बढ़ती नजर

ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती प्रक्रियाओं पर अधिक निगरानी रखी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में हस्तक्षेप किया है, जिससे कई परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि इस मामले में भी समान समीक्षा हो सकती है.

वर्तमान में कानूनी लड़ाई जारी है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कई उम्मीदवारों के लिए नीतीश राजपूत- Eduquity मामला पारदर्शिता और सुधार पर चल रही चर्चा का केंद्र बन गया है.

