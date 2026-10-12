Punjab: अमृतसर में ‘यूथ रन पंजाब 2026’ का आयोजन, नशा-मुक्त और रंगला पंजाब का संदेश देने के लिए हज़ारों युवाओं ने लगाई दौड़

Punjab News: ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम के तहत, आम आदमी पार्टी (आप) की यूथ विंग ने नशे के खिलाफ लड़ाई को मज़बूत करने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए रविवार को अमृतसर में ‘यूथ रन पंजाब 2026’ मैराथन का आयोजन किया. सुबह 6 बजे रंजीत एवेन्यू से शुरू हुई इस मैराथन में हज़ारों युवाओं, खिलाड़ियों और हर तरह के लोगों ने जोश के साथ हिस्सा लिया. इस मैराथन ने फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और नशा मुक्त पंजाब के पक्ष में एक मज़बूत संदेश दिया. इस मौके पर अमृतसर की पूरी आप लीडरशिप मौजूद थी, जिन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाया और एक स्वस्थ्य समाज बनाने में खेलों की अहमियत पर ज़ोर दिया.

आप पंजाब के वर्किंग प्रधान और विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने हरी झंडी दिखाकर यह मैराथन शुरू की. यह इस बात की झलक दिखाती है कि पंजाब के युवाओं की उर्जा को काम की गतिविधियों में लगाने और उन्हें नशों से दूर रखने पर कितना ध्यान दिया जा रहा है. इस पहल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के उस वादे को और मज़बूत किया, जिसका मकसद पंजाब को नशा मुक्तबनाना और एक खुशहाल, आगे बढ़ने वाला और रंगला पंजाब का निर्माण करना है.

नशा मुक्त पंजाब को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हज़ारों युवा

मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए, आप पंजाब के वर्किंग प्रधान और विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने कहा, “विपक्ष लगातार पंजाब के युवाओं को गलत तरीके से दिखाकर राज्य को टारगेट करता है. लेकिन, ‘यूथ रन पंजाब 2026’ में भारी भागीदारी हमारे राज्य की असली कामयाबी दिखाती है. आज, हज़ारों युवा फिटनेस, खेलों और नशा मुक्त पंजाब को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं.”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को धन्यवाद देते हुए, अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने कहा, “सरकार बुज़ुर्गों के लिए तीर्थयात्रा और मोहल्ला क्लीनिक जैसी लोगों के लिए अच्छी पहल के ज़रिए समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है. इन भलाई के कामों के साथ-साथ, जो लोग भटक गए थे, उनकी मदद करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि वे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें. मैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल की खुशहाल और विकसित पंजाब के लिए काम करने की सोच को सलाम करता हूँ.”

आप के चीफ स्पोक्सपर्सन और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, “यूथ रन पंजाब को मोहाली, बठिंडा और जालंधर में पहले ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल चुका है, जहाँ हज़ारों युवाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया. आज अमृतसर की पवित्र धरती पर, माझा इलाके के युवा और पहलवान सुबह से ही हमारे चौथे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुँचे हैं. यह जोश माझा की खेलों की भावना और ताकत को दिखाता है.”

खेलों और फिटनेस को चुन रहे हैं पंजाब के युवा

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, “पंजाब के युवा खेलों और फिटनेस को चुन रहे हैं. अमृतसर में हुए ‘यूथ रन’ में हज़ारों बच्चों और युवाओं का हिस्सा लेना यह साफ़ संदेश देता है कि हमारे युवा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और ड्रग्स से दूर रहने के लिए तैयार हैं. पंजाब लगातार एक खुशहाल, प्रोग्रेसिव और रंगला पंजाब बनने की ओर बढ़ रहा है.”

आप ने कहा कि ‘यूथ रन पंजाब 2026’ मुहिम खेलों को बढ़ावा देने, हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए मिलकर कोशिश करने में युवाओं को इकट्ठा करने के उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है.

मोहाली, बठिंडा, जालंधर और अमृतसर में करवाईं किए गए मैराथन ने युवाओं, माताओं और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों को ड्रग-फ़्री पंजाब और हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाया है.

पंजाब का ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम लगातार रफ़्तार पकड़ रहा है, जिसमें अब तक पूरे पंजाब में ‘यूथ रन पंजाब 2026’ के तहत एक लाख से ज़्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं. ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ के तहत आयोजित की गई इस मैराथन सीरीज़ ने मोहाली, बठिंडा, जालंधर और अमृतसर में हज़ारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया है. इन जगहों पर मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक मज़बूत सामूहिक मैसेज देता है, जो ड्रग-फ़्री भविष्य और रंगला पंजाब की यात्रा में खेलों, फ़िटनेस और हेल्दी लाइफ़स्टाइल पर बढ़ते फ़ोकस को दिखाता है.