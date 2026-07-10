छात्रा से दुष्कर्म मामले में व्यापार मंडल अध्यक्ष को किस युवती ने किया था सहयोग? सामने आया नया ट्विस्ट

Bhawali Vyapar Mandal President Naresh Pandey: उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है. भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे द्वारा दुष्कर्म और गर्भपात करने के मामले में एक और नया ट्विस्ट आ गया है. अब पूर्व शिकायतकर्ता युवती को भी स्थानीय पुलिस ने नरेश पांडे पर दर्ज मुकदमे में आरोपी बनाया गया है. ताजा अपडेट यह है कि दुष्कर्म में सहयोग करने की धारा को जोड़ते हुए आरोपी युवती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है. पुलिस की कोशिश होगी कि युवती को रिमांड पर लिया जाए, जिससे कई अन्य खुलासे भी हो सकते हैं.

इस मामले में पुरानी शिकायतकर्ता युवती पर नई पीड़िता ने कई संगीन आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि उसे युवती बहला फुसला कर होटल तक ले गई. इसी मामले में नरेश पांडे द्वारा दुष्कर्म में सहयोग करने का आरोप है. यहां पर बता दें कि पिछले दिनों इस मामले में एक अन्य पीड़िता ने पुलिस से संपर्क कर नरेश पांडे पर जबरन उसका दुष्कर्म और मारपीट के आरोप लगाए थे. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

क्या है पूरा मामला

यहां पर बता दें कि 2 महीने पहले शहर के एक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रा ने भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे पर बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही छात्रा ने गर्भपात कराने समेत अन्य संगीन आरोप लगाए थे. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इस बीच पूछताछ में पीड़िता के बार-बार बयान बदलने से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी.

पढ़ाई के दौरान छात्रा से बढ़ाई दोस्ती

अब इस मामले में पीड़िता ने मामले की पूर्व शिकायतकर्ता पर दुष्कर्म में नरेश पांडे का सहयोग करने के आरोप लगाए हैं. आरोप है कि युवती ने पढ़ाई के दौरान उससे दोस्ती कर नजदीकी बढ़ाई. इसके बाद युवती बहला फुसला कर उसे हल्द्वानी स्थित एक होटल में ले गई. यहां उसके सहयोग से नरेश पांडे ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पति फिदा हो गया जवान भतीजी पर, बनाने लगा संबंध; आधी रात दोनों ने कर डाला कांड

युवती का मेडिकल कराएगी पुलिस

अब पुलिस ने पुराने मुकदमे में पूर्व शिकायतकर्ता के विरुद्ध दुष्कर्म में सहयोग करने की धाराओं की बढ़ोतरी की है. साथ ही आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है. इसे मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय पेश करने की तैयारी की जा रही है. पुलिस का मानना है कि रिमांड पर लेकर युवती से पूछताछ की गई तो इसमें नए-नए खुलासे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सुबह-सुबह खूबसूरत पत्नी के साथ ही कर डाला कांड, अपनी दोनों बीवियों के साथ की चौंकाने वाली हरकत