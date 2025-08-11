Shamli Crime News: प्रेम प्रसंग में पत्नी ने भाई और प्रेमी के साथ मिलकर कराई युवक की हत्या, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

वरुण पंवार की रिपोर्ट

Shamli Crime News: शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र में कांधला मार्ग स्थित बाग में असलम (32) की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और साले को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर पत्नी ने अपने प्रेमी व भाई के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छूरा और घटना में प्रयुक्त टैंपो बरामद किया है।

गला रेतकर की थी हत्या

रविवार सुबह करीब सवा नौ बजे कांधला मार्ग पर स्थित नसीम कुरैशी के आम के बाग में सड़क किनारे युवक का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली। एसपी रामसेवक गौतम, एएसपी संतोष कुमार सिंह, सीओ कैराना श्याम सिंह पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। युवक की छूरे से गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस को मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई। युवक के पिता आबिद ने शव की पहचान अपने पुत्र असलम निवासी मोहल्ला खैल खालापार के रूप में की। पिता की तरफ से कैराना कोतवाली में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया। आबिद ने बताया कि असलम कांधला में कैराना बस स्टैंड के निकट इरफान की बिरयाना की दुकान पर नौकरी करता था। वह शनिवार शाम चार बजे घर से गया था। इसके बाद घर नहीं लौटा था। एसपी ने इस घटना के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया था।

बाग में पड़ा मिला शव

एसपी रामसेवक गौतम ने देर रात पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता कर बताया कि इस घटना में मृतक की पत्नी आसमीन, उसके प्रेमी इंतजार निवासी मोहल्ला ईदगाह के पास कांधला और साला हारुन निवासी गांव फतेहपुर पुट्टी थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के मुताबिक असलम को अपनी पत्नी व इंतजार के बीच प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी, जिसका वह विरोध करता था। असलम द्वारा प्रेम विवाह करने को लेकर असलम से क्षुब्ध रहता था। तीनों ने मिलकर असलम की हत्या की योजना बनाई और टैंपो से बाग में ले जाकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी हत्या के षड़यंत्र में शामिल रही है। एसपी ने हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

