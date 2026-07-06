पुणे के बाद रांची के चेतन ने नदी किनारे गर्लफ्रेंड के साथ कर डाला कांड, 10 मिनट शव के पास बैठा; फिर…

झारखंड की राजधानी रांची में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. युवक ने प्रेमिका पर बेवफाई का शक होने के बाद उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसका शव नदी किनारे एक गड्ढे में दफना दिया. जब लड़की की तलाश की गई तो इस चौंकाने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ. अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, युवक का शक था कि उसका किसा अन्य युवक के साथ अफेयर चल रहा है. इस पर युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया. शुरुआत में बातचीत सामान्य रही. जैसे ही गर्लफ्रेंड पर बेवफाई और अन्य युवक से रिश्ता रखने का आरोप लगाया तो युवती भड़क गई. इसके युवती ने जमकर युवक को सुनाया. इस पर गुस्से में बॉयफ्रेंड ने युवती का गला घोंट दिया. इसके बाद सबूत मिटाने के लिए युवक ने गर्लफ्रेंड के शव को नदी किनारे 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया.

जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक, युवती की हत्या की यह वारदात 17 जून, 2026 को रांची (झारखंड) के ग्रामीण इलाके में कांची नदी के किनारे हुई थी. पुलिस की जांच के दौरान जान गंवाने वाली लड़की की पहचान 18 वर्षीय हिस्सी कुमारी के रूप में हुई. घटनाक्रम के मुताबिक, 17 जून को हत्या हुई और फिर करीब छह दिन बाद यानी 23 जून को उसका शव बरामद किया गया. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शनिवार (04 जुलाई, 2026) को 18 साल के आरोपी चेतन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया.

क्या कहा आरोपी ने

जांच टीम में जुटी पुलिस के अनुसार, आरोपी चेतन मुंडा ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए. चेतन का कहना है कि 12 जून, 2026 को उसने अपनी प्रेमिका को गांव के ही एक अन्य युवक के साथ देखा था. इसके बाद उसका शक अपने प्रेमिका पर बढ़ गया. इसके बाद लगातार दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया. वहीं, चेतन से बातचीत में गर्लफ्रेंड लगातार बेवफाई के आरोपों से इन्कार करती रही.

यह भी पढ़ें: आधी रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार

हत्या की रच डाली साजिश

लगातार जारी तनाव के बाच आरोपी चेतन ने 17 जून, 2026 को प्रेमिका को बातचीत के बहाने कांची नदी के किनारे बुलाया. पुलिस का कहना है कि इसी दौरान युवती पर चेतन बेवफाई का आरोप लगाता रहा. इस पर युवती ने कहा कि वह ब्रेकअप करना चाहती है. इस पर गुस्साए युवक ने गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी. कुछ देर वह शव के पास बैठा रहा. फिर उसने नदी किनारे करीब छह फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को उसमें दफना दिया.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत लड़की को किडनैप कर ले गया पार्क में, उसके सामने ही किया आपत्तिजनक काम; रात भर बिना कपड़ों के रही

उधर, इस पूरे मामले में रांची (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी ने जानकारी दी है कि गर्लफ्रेंड का मोबाइल फोन आरोपी चेतन के कब्जे से बरामद हुआ. फॉरेसिंक जांच और मोबाइल फोन ने कई राज़ खोले. वहीं, पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

यह भी पढ़ें: युवक के साथ बंद कार में थी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने ऐसी क्या डिमांड की, जिससे कर दिया साफ इन्कार