Home > क्राइम > पुणे के बाद रांची के चेतन ने नदी किनारे गर्लफ्रेंड के साथ कर डाला कांड, 10 मिनट शव के पास बैठा; फिर…

पुणे के बाद रांची के चेतन ने नदी किनारे गर्लफ्रेंड के साथ कर डाला कांड, 10 मिनट शव के पास बैठा; फिर…

Ranchi Girlfriend Murder Mystery: 17 जून को रांची के ग्रामीण इलाके में चेतन नाम के युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और हत्या कर दी. इसके बाद कांची नदी के किनारे दफना दिया.

By: JP Yadav | Published: July 6, 2026 12:50:29 PM IST

पुणे के बाद रांची के चेतन ने सिर्फ 10 मिनट में नदी किनारे गर्लफ्रेंड के साथ कर डाला कांड, 6 दिन बाद खुला राज़
पुणे के बाद रांची के चेतन ने सिर्फ 10 मिनट में नदी किनारे गर्लफ्रेंड के साथ कर डाला कांड, 6 दिन बाद खुला राज़


झारखंड की राजधानी रांची में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. युवक ने प्रेमिका पर बेवफाई का शक होने के बाद उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसका शव नदी किनारे एक गड्ढे में दफना दिया. जब लड़की की तलाश की गई तो इस चौंकाने वाले हत्याकांड का खुलासा हुआ. अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, युवक का शक था कि उसका किसा अन्य युवक के साथ अफेयर चल रहा है. इस पर युवक ने  अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया. शुरुआत में बातचीत सामान्य रही. जैसे ही गर्लफ्रेंड पर बेवफाई और अन्य युवक से रिश्ता  रखने का आरोप लगाया तो युवती भड़क गई. इसके युवती ने जमकर युवक को सुनाया. इस पर गुस्से में बॉयफ्रेंड ने युवती का गला घोंट दिया.  इसके बाद सबूत मिटाने के लिए युवक ने गर्लफ्रेंड के शव को नदी किनारे 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया.  

जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक, युवती की हत्या की यह वारदात 17 जून, 2026 को रांची (झारखंड) के ग्रामीण इलाके में कांची नदी के किनारे हुई थी. पुलिस की जांच के दौरान जान गंवाने वाली लड़की की पहचान 18 वर्षीय हिस्सी कुमारी के रूप में हुई. घटनाक्रम के मुताबिक, 17 जून को हत्या हुई और फिर करीब छह दिन बाद यानी 23 जून को उसका शव बरामद किया गया. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शनिवार (04 जुलाई, 2026) को 18 साल के आरोपी चेतन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया. 

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क्या कहा आरोपी ने

जांच टीम में जुटी पुलिस के अनुसार, आरोपी चेतन मुंडा ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए. चेतन का कहना है कि 12 जून, 2026 को उसने अपनी प्रेमिका को गांव के ही एक अन्य युवक के साथ देखा था. इसके बाद उसका शक अपने प्रेमिका पर बढ़ गया. इसके बाद लगातार दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया. वहीं, चेतन से बातचीत में गर्लफ्रेंड लगातार बेवफाई के आरोपों से इन्कार करती रही.

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हत्या की रच डाली साजिश

लगातार जारी तनाव के बाच आरोपी चेतन ने 17 जून, 2026 को प्रेमिका को बातचीत के बहाने कांची नदी के किनारे बुलाया. पुलिस का कहना है कि इसी दौरान युवती पर चेतन बेवफाई का आरोप लगाता रहा. इस पर युवती ने कहा कि वह ब्रेकअप करना चाहती है.   इस पर गुस्साए युवक ने गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी.   कुछ देर वह शव के पास बैठा रहा. फिर  उसने नदी किनारे करीब छह फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को उसमें दफना दिया.

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उधर, इस पूरे मामले में रांची (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी ने जानकारी दी है कि गर्लफ्रेंड का मोबाइल फोन आरोपी चेतन के कब्जे से बरामद हुआ. फॉरेसिंक जांच और मोबाइल फोन ने कई राज़ खोले. वहीं, पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. 

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Tags: Jharkhand News
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