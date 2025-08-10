Sambhal News: CM योगी ने अनुज चौधरी को दिया बड़ा तोहफा, सीओ से किया गया इस पद के लिए प्रमोट…जाने संभल हिंसा के दौरान कैसे आए थे चर्चा में ?

CO Anuj Chaudhary Promotion: संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद संभल के सीओ अनुज चौधरी काफी चर्चा में रहे हैं। अब यूपी की योगी सरकार ने अनुज चौधरी को उनकी कर्तव्यनिष्ठा के लिए बड़ा इनाम दिया है। दरअसल, सीओ अनुज चौधरी को प्रमोट कर एडिशनल एसपी (एएसपी) नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी अनुज चौधरी अब खेल कोटे से इस पद तक पहुँचने वाले यूपी के पहले पुलिस अधिकारी बन गए हैं।

उनसे पहले कोई भी अधिकारी एडिशनल एसपी के पद तक नहीं पहुंचा था। एसपी केके बिश्नोई और एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अनुज चौधरी की वर्दी पर अशोक स्तंभ लगाकर उन्हें सम्मानित किया।

पहलवान रहते हुए नेशनल गेम्स में जीते हैं कई पदक

जानकारी के लिए बता दें कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बहेड़ी गाँव के रहने वाले अनुज चौधरी पुलिस में भर्ती होने से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे। उन्होंने 1997 से 2014 तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 2002 व 2010 के राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक जीते। उन्होंने 2005-2009 की एशियाई चैंपियनशिप में भी पदक जीते। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत और 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके करियर की बुलंदियाँ हैं।

संभल में हिंसा के दौरान आए चर्चा में

आपको याद दिला दें कि पिछले साल संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी। उस दौरान अनुज चौधरी ने अपने बयानों और सख्त कार्रवाई के लिए खूब सुर्खियाँ बटोरी थीं। हालाँकि, उन पर एकतरफा बयानबाजी और कार्रवाई के आरोप भी लगे थे। इसके बाद उन्होंने होली के दौरान भी एक बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था।

इतना ही नहीं, वर्दी पहनकर धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर भी उनकी आलोचना हुई थी। इसके बाद उनका संभल से चंदौसी तबादला कर दिया गया था। अब सरकार ने उन्हें एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोट कर दिया है।

आपको बता दें कि इन सबके अलावा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी अनुज चौधरी के खिलाफ पुलिस सेवा नियमावली के उल्लंघन की शिकायत की थी, जिसमें जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है।

