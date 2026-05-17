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Yogi Cabinet:योगी कैबिनेट का विस्तार,जानें किसे मिला कौन सा विभाग

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार रविवार, 10 मई को हुआ. उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई. योगी कैबिनेट में पद पाने वाले छह मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजूपत, कृष्ण पासवान और हंसराज विश्वकर्मा शामिल हैं. इस विस्तार में दो और मंत्रियों, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को भी प्रमोट किया गया.

By: Divyanshi Singh | Published: May 17, 2026 11:20:56 PM IST

योगी कैबिनेट विस्तार के बाद विभाग का हुआ बंटवारा
योगी कैबिनेट विस्तार के बाद विभाग का हुआ बंटवारा


Yogi Cabinet: योगी सरकार के कैबिनेट के दूसरे बड़े विस्तार के बाद, सोमवार को पूरी कैबिनेट की पहली ऑफिशियल मीटिंग होगी. पहले कैबिनेट में पद पाने वाले छह मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी बांट दिए गए हैं. भूपेंद्र चौधरी को MSMEs और दिलेर को रेवेन्यू की जिम्मेदारी दी गई है.बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद, योगी कैबिनेट की मीटिंग कल (सोमवार) होगी. यह कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 9:45 बजे से 10:45 बजे तक होगी. इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे.

योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार रविवार, 10 मई को हुआ. उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई. योगी कैबिनेट में पद पाने वाले छह मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजूपत, कृष्ण पासवान और हंसराज विश्वकर्मा शामिल हैं. इस विस्तार में दो और मंत्रियों, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को भी प्रमोट किया गया.

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किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिला? 

  • मंत्री भूपेंद्र चौधरी – माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज
  • मंत्री मनोज पांडे – फूड एंड लॉजिस्टिक्स और सिविल सप्लाई
  • राज्य मंत्री (इंडिपेंडेंट चार्ज) अजीत सिंह पाल – फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
  • राज्य मंत्री (इंडिपेंडेंट चार्ज) सोमेंद्र तोमर – पॉलिटिकल पेंशन, सैनिक वेलफेयर और प्रांतीय रक्षक दल
  • राज्य मंत्री कृष्ण पासवान – लाइवस्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट
  • राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत – एनर्जी और एडिशनल एनर्जी सोर्सेज
  • राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर – रेवेन्यू
  • राज्य मंत्री हंस राज विश्वकर्मा – माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज

किस मंत्री के पोर्टफोलियो कम हुए?

राकेश सचान से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) हटा दिया गया है. वे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने रहेंगे. इस बीच, CM योगी ने उनके अपने पोर्टफोलियो से दो डिपार्टमेंट हटा दिए हैं. पहला फूड लॉजिस्टिक्स और सिविल सप्लाई है, जो मनोज पांडे को दिया गया है. दूसरा है फ़ूड सेफ़्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर अजीत पाल को दिया गया है. सोमेंद्र तोमर को मिले डिपार्टमेंट में से एक सैनिक वेलफ़ेयर और प्रांतीय रक्षक दल था, जो CM योगी के पास था. इसके अलावा, पॉलिटिकल पेंशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह के पास था. धर्मपाल सिंह के पास अब डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है.

Tags: UP
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