Jantar Mantar Part 2: जंतर मंतर पहुंचने से पहले हिरासत में ली गई BJP नेता की बेटी Yashaswinee Raje Singh

Yashaswinee Raje Singh: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) MLA विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी राजे सिंह को हिरासत में ले लिया गया है. यशस्विनी राजे सिंह को जून-जुलाई में हुए उन छात्र विरोध-प्रदर्शनों के दौरान काफी पहचान मिली थी, जिनमें कथित पेपर लीक को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी.

जंतर-मंतर पर अभिजीत दिपके के नेतृत्व में हो रहे CJP विरोध-प्रदर्शन के कारण दिल्ली को किले में बदल दिया गया है. यहां 40,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान तैनात किए गए हैं और बैरिकेड्स व स्पाइक स्ट्रिप्स लगाए गए हैं. प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

detained near Bangla Sahib for sitting in a park. currently being held in Keshav Puram police station. https://t.co/xQG3hUwAIp — Yashaswinee Raje Singh (@ywineethepooh) October 10, 2026

यशस्विनी राजे सिंह BJP के बड़े नेता और पूर्व MLA विक्रम सिंह की बेटी हैं, जिन्होंने UP की फतेहपुर सदर सीट का प्रतिनिधित्व किया था. उन्हें जून-जुलाई में हुए उन छात्र विरोध-प्रदर्शनों के दौरान काफी पहचान मिली थी, जिनमें कथित पेपर लीक को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी. उस समय उन्होंने CJP अभियान का सक्रिय रूप से समर्थन किया था. कई बड़े चेहरों को हिरासत में लिया गया. CJP के मुख्य सदस्यों संस्थापक और संयोजक अभिजीत दिपके और सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रंका को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद विमान के अंदर ही हिरासत में ले लिया गया.

लेफ्ट के कई नेताओं को भी लिया गया हिरासत में

वहीं, CPI(M) केरल ने X पर बताया कि पार्टी के नेताओं MA बेबी, पिनाराई विजयन, MV गोविंदन मास्टर, A विजयराघवन, KK शैलजा, जॉन ब्रिटास MP, KN बालगोपाल, वृंदा करात और PK श्रीमती को जंतर-मंतर पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया. X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि विरोध स्थल की ओर जाते समय बिना पुलिस मार्किंग वाली एक कार उनका पीछा कर रही थी.

उन्होंने कहा कि हमें डर है कि किसी भी पल हमें भी हिरासत में लिया जा सकता है या अगवा किया जा सकता है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि आप जान सकें कि हमारे साथ क्या हो रहा है. एक बात साफ है – हमें हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, या वे जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन यह संघर्ष नहीं रुकेगा. इसके अलावा, शनिवार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती के बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को भी सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हिरासत में ले लिया गया.

दिल्ली में 40,000 पुलिसकर्मी तैनात

शनिवार को भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए राजधानी को किले में बदल दिया गया है.CJP द्वारा CEC के खिलाफ वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर बुलाए गए प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए 40,000 से अधिक दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को तैनात किया गया है.

जंतर मंतर पर मीडिया को भी एंट्री नहीं

विरोध प्रदर्शन के मुख्य केंद्र जंतर-मंतर को मीडियाकर्मियों के लिए भी सील कर दिया गया है. जोड़ने वाली सड़कों पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सुरक्षा बल तैनात हैं. तीन मुख्य एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर लगे लाउडस्पीकर से हिंदी और अंग्रेजी में चेतावनी दी जा रही है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत भीड़ जुटने, जुलूस निकालने, सड़क जाम करने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों की मनाही है.