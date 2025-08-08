Yamuna water level: दिल्ली में खतरे के निशान पर पहुंची यमुना, निचले इलाकों के लिए जारी किया गया अलर्ट

Yamuna Nears Dnger Mark: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार को खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा था, जिसके चलते अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाए और नदी किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल के अधिकारी नावों से संवेदनशील इलाकों में गश्त करते और लोगों से अपने बच्चों और ज़रूरी सामान के साथ घर छोड़ने का अनुरोध करते देखे गए।

“यमुना का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। कृपया अपने बच्चों और परिवारों के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ,” अधिकारियों ने पोर्टेबल लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल करते हुए बार-बार घोषणाएँ कीं।

चेतावनी स्तर को पार कर गया यमुना का पानी

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार शाम 5 बजे यमुना का जलस्तर 205.03 मीटर तक पहुँच गया, जो पुराने रेलवे पुल पर खतरे के स्तर 205.33 मीटर से बस कुछ ही कदम दूर था। सुबह 8 बजे जलस्तर 204.88 मीटर दर्ज किया गया, जो 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर गया; और तब से जलस्तर बढ़ रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वी कार्यालय से जारी बुलेटिन में कहा गया है, “गुरुवार शाम 5 बजे हथिनीकुंड बैराज से 32,640 क्यूसेक और वज़ीराबाद बैराज से 46,290 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।”

इस मानसून सीज़न में पहली बार, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी का बहाव 50,000 क्यूसेक से अधिक हो गया, जो बुधवार सुबह लगभग 6 बजे 61,000 क्यूसेक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

अधिकारी ने आगे कहा, “तब से हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे लगभग 50,000-40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।”

शहर के लिए चेतावनी का निशान 204.5 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है, और निकासी 206 मीटर से शुरू होती है। पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरों पर नज़र रखने के लिए एक प्रमुख अवलोकन बिंदु के रूप में कार्य करता है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) मंत्री प्रवेश वर्मा ने इंद्रप्रस्थ एस्टेट स्थित रेगुलेटर ड्रेन संख्या 12 का स्थलीय निरीक्षण किया।

वर्मा ने कहा, “इस मौसम में यमुना का जलस्तर आमतौर पर बढ़ जाता है। विभाग पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। इस बार महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आईटीओ बैराज के सभी गेट खुले हैं। वर्ष 2023 के विपरीत, कोई भी गेट बंद नहीं है, इसलिए पानी का प्रवाह निर्बाध बना हुआ है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।”

‘मौत का ये वीडियो’ बार-बार देखता था 7वीं क्लास का बच्चा, अचानक हुआ कुछ ऐसा…फट गया मां-बाप का कलेजा, पुलिस ने किया भयानक खुलासा

निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 12,000 निवासियों को पहले ही सतर्क कर दिया गया है और संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) स्थिति पर सक्रिय रूप से नज़र रख रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

वर्मा ने कहा, “सभी बैराजों, रेगुलेटरों, पंपिंग स्टेशनों और जल निकासी प्रणालियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नालों की सफाई और बैकअप व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है।”

बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुँचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। 2023 में यमुना का जलस्तर अभूतपूर्व रूप से 208.66 मीटर तक पहुँच जाएगा।

Rahul Gandhi Vs Election Commission: ‘नरेंद्र मोदी सिर्फ 25 सीटों की वजह से प्रधानमंत्री बने, हम साबित कर देंगे’, राहुल गांधी ने फिर लगाए चुनाव आयोग…