Yamuna Expressway Accident: आखिर कैसे 6 लोगों को कुचल गया ट्रक? यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, सड़क पर बिछ गईं लाशें

Mathura Accident: शनिवार यानी आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, यहां तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक ने यात्रियों को बुरी तरह कुचल दिया, इस हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पीड़ित एक बस से उतरे थे, तभी भारी वाहन ने उन्हें तेज़ रफ़्तार से टक्कर मार दी. स्थानीय अधिकारी और इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया. कई अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया.

कम विजिबिलिटी के कारण हुआ हादसा

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना कम विजिबिलिटी और तेज़ रफ़्तार के कारण हुई. यमुना एक्सप्रेसवे सर्दियों के महीनों में एक हाई-रिस्क ज़ोन बना रहता है, जहाँ अक्सर घने कोहरे और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण जानलेवा दुर्घटनाएँ होती हैं. पुलिस ने ड्राइवर के व्यवहार की जांच शुरू कर दी है.

मौके पर ही 6 लोगों की मौत

मीडिया के मुताबिक, शनिवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 2:45 बजे सुरिर थाना क्षेत्र में हुई. नोएडा से कानपुर के रसूलबाद जा रही एक बस सड़क के किनारे रुकी थी ताकि एक यात्री टॉयलेट जा सके. उसी समय, एक तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक ने बस को साइड से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.