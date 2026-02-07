Home > देश > Yamuna Expressway Accident: आखिर कैसे 6 लोगों को कुचल गया ट्रक? यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, सड़क पर बिछ गईं लाशें

Yamuna Expressway Accident: आखिर कैसे 6 लोगों को कुचल गया ट्रक? यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, सड़क पर बिछ गईं लाशें

Mathura Accident: शनिवार  यानी आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, यहां तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक ने यात्रियों को बुरी तरह कुचल दिया.

By: Heena Khan | Last Updated: February 7, 2026 10:01:26 AM IST

यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा,
यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा,


Mathura Accident: शनिवार  यानी आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, यहां तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक ने यात्रियों को बुरी तरह कुचल दिया, इस हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पीड़ित एक बस से उतरे थे, तभी भारी वाहन ने उन्हें तेज़ रफ़्तार से टक्कर मार दी. स्थानीय अधिकारी और इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया. कई अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया. 

You Might Be Interested In

 कम विजिबिलिटी के कारण हुआ हादसा 

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना कम विजिबिलिटी और तेज़ रफ़्तार के कारण हुई. यमुना एक्सप्रेसवे सर्दियों के महीनों में एक हाई-रिस्क ज़ोन बना रहता है, जहाँ अक्सर घने कोहरे और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण जानलेवा दुर्घटनाएँ होती हैं. पुलिस ने ड्राइवर के व्यवहार की जांच शुरू कर दी है.

मौके पर ही 6 लोगों की मौत 

मीडिया के मुताबिक, शनिवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 2:45 बजे सुरिर थाना क्षेत्र में हुई. नोएडा से कानपुर के रसूलबाद जा रही एक बस सड़क के किनारे रुकी थी ताकि एक यात्री टॉयलेट जा सके. उसी समय, एक तेज़ रफ़्तार कंटेनर ट्रक ने बस को साइड से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.

You Might Be Interested In

You Might Be Interested In
Tags: accident newshome-hero-pos-1Mathura NewsTruck accidentyamuna expressway
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026

नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये धांसू सीरीज, भूलकर भी न...

February 4, 2026

ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें...

February 3, 2026

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

February 3, 2026
Yamuna Expressway Accident: आखिर कैसे 6 लोगों को कुचल गया ट्रक? यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, सड़क पर बिछ गईं लाशें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Yamuna Expressway Accident: आखिर कैसे 6 लोगों को कुचल गया ट्रक? यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, सड़क पर बिछ गईं लाशें
Yamuna Expressway Accident: आखिर कैसे 6 लोगों को कुचल गया ट्रक? यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, सड़क पर बिछ गईं लाशें
Yamuna Expressway Accident: आखिर कैसे 6 लोगों को कुचल गया ट्रक? यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, सड़क पर बिछ गईं लाशें
Yamuna Expressway Accident: आखिर कैसे 6 लोगों को कुचल गया ट्रक? यमुना एक्सप्रेसवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, सड़क पर बिछ गईं लाशें