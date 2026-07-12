Home > देश > ये विचारों का मंच हैं तुम्हारे बाप का दरबार नहीं, भोपाल कलेक्ट्रेट में हुई जमकर नोंकझोंक; मंच को बनाया अखाड़ा

ये विचारों का मंच हैं तुम्हारे बाप का दरबार नहीं, भोपाल कलेक्ट्रेट में हुई जमकर नोंकझोंक; मंच को बनाया अखाड़ा

भोपाल कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सियासी अखाड़े में बदल गई. शहर के मास्टर प्लान को लेकर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील की फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत से तीखी नोकझोंक हो गई.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 12, 2026 5:52:20 PM IST

भोपाल में विधायकों और सांसदो के बीच तीखी कहासुनी
भोपाल में विधायकों और सांसदो के बीच तीखी कहासुनी


Bhopal News: भोपाल कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सियासी अखाड़े में बदल गई. शहर के मास्टर प्लान को लेकर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील की फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत से तीखी नोकझोंक हो गई.

”संसद हो या मंच, हर जगह शोर भारी है,

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कुर्सी की जंग में नेताओं की यारी पुरानी है”

आरोप है कि बहस के दौरान प्रमोद राजपूत ने विधायकों से औकात में रहो कहा और उंगली दिखाकर बात की. इसके बाद माहौल गरमा गया और दोनों कांग्रेस विधायक बैठक छोड़कर बाहर निकल गए. बैठक में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, आतिफ अकील, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन, महापौर मालती राय समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे.


मास्टर प्लान पर शुरू हुई बहस, फिर बढ़ा विवाद

बैठक में मास्टर प्लान लागू नहीं होने का मुद्दा उठाया गया. आरिफ मसूद सांसद आलोक शर्मा से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे. इसी दौरान फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने बीच में हस्तक्षेप किया. इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की ओर उंगली दिखाते हुए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया. प्रमोद राजपूत ने गुस्से में कहा, औकात में रहकर बात करो. वहीं विवाद के दौरान उन्होंने यह भी कहा, बदमाशी भी कर लूंगा राजपूत हूं, निपट लूंगा. इस पर आरिफ मसूद ने कहा कि वह सांसद से बात कर रहे हैं, बीच में बोलना और इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा.

सड़क, पेंचवर्क और अमृत-2.0 पर भी अधिकारियों को घेरा

बैठक में शहर की बदहाल सड़कों, गड्ढों, अधूरे पेंचवर्क और अमृत-2.0 परियोजना को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से जवाब मांगा. दक्षिण-पश्चिम विधानसभा से विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि शहर में बिना योजना के सड़कें खोद दी जाती हैं और फिर दूसरी लाइन डालने के लिए दोबारा खुदाई कर जनता को परेशान किया जाता है. उन्होंने कहा कि कई जगह आज तक गड्ढे नहीं भरे गए और पेंचवर्क भी अधूरा है. नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने माना कि कई स्थानों पर समस्याएं हैं और उनमें सुधार की आवश्यकता है.

     कुर्सी है तुम्हारा ये जनाज़ा तो नहीं है
   कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते

Tags: BHOPAL COLLECTRATEBhopal Newshome-hero-pos-4Political News
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