IPS पूरन कुमार ने खुद की ले थी जान, अब पत्नी ने किस पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए पूरा मामला!

Y Puran Kumar IPS Death: हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में, उनकी पत्नी, आईएएस अमनीत पी. ​​कुमार ने हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. चार पन्नों की शिकायत में, उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर अपने पति को परेशान करने, उनके साथ भेदभाव करने और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि डीजीपी कपूर के कहने पर उनकी मृत्यु से ठीक पहले उनके खिलाफ एक झूठा मामला (एफआईआर संख्या 0319/2025) दर्ज किया गया था, जो एक सोची-समझी साजिश थी, और इसी वजह से उनके पति ने अत्यधिक निराशा में आत्महत्या कर ली.

आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने किया बड़ा दावा

आईएएस अमनीत पी. ​​कुमार ने दावा किया कि उनके पति को जाति-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया क्योंकि वह एससी/एसटी समुदाय से थे.

घर पहुँचने पर, उन्हें अपने पति का आठ पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने अपने दर्द और उत्पीड़न का वर्णन किया था और कई अन्य अधिकारियों के नाम लिए थे. उन्होंने दावा किया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा सीएफएसएल से बरामद किए गए सुसाइड नोट के अलावा, उन्हें अपनी अलमारी और लैपटॉप में सुसाइड नोट की प्रतियां भी मिलीं, जिन्हें उन्होंने पुलिस को सौंप दिया.

आईजी पूरन कुमार की पत्नी से मिलने आए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा, “हमारे सहयोगी अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता.”

पोस्टमॉर्टम स्थगित, बेटी के अमेरिका से लौटने के बाद कल होगा

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार का पोस्टमॉर्टम बुधवार को नहीं हो सका. उनकी आईएएस अधिकारी पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार इससे सहमत नहीं थीं.अब पोस्टमॉर्टम गुरुवार (9 अक्टूबर) को उनकी बड़ी बेटी के अमेरिका से लौटने के बाद होने की उम्मीद है. उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. पूरन का पार्थिव शरीर फिलहाल चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखा गया है.

बता दें, आईजी पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार बुधवार सुबह जापान से चंडीगढ़ लौट आईं. वह मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ एक आधिकारिक दौरे पर गई थीं. वह सबसे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुँचीं. इसकी जानकारी मिलने पर, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की.

बैठक से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आईएएस अमनीत अपने पति की आत्महत्या को लेकर बेहद आक्रामक दिखीं. बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पूरन के अन्य अधिकारियों के साथ विवाद की जानकारी नहीं थी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो यह भी दावा किया कि वह सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं था. जवाब में, आईएएस अमनीत ने साफ तौर पर कहा कि वह सुसाइड नोट में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी. चर्चा है कि परिवार पोस्टमॉर्टम या अंतिम संस्कार से पहले सीबीआई जांच की मांग कर सकता है.

वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद, आईएएस अमनीत सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर लौट आईं. वह काफी देर तक बेसमेंट में रहीं. यहीं पर उनके आईपीएस पति ने 7 अक्टूबर को खुद को गोली मार ली थी. इसके बाद, अमनीत सेक्टर 16 अस्पताल में अपने पति के अंतिम दर्शन किए.

