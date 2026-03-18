Home > देश > X down: एक्स प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में डाउन, सर्विस हुई ठप, नहीं दिख रहे नए पोस्ट

X down: एक्स प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में डाउन, सर्विस हुई ठप, नहीं दिख रहे नए पोस्ट

X down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बुधवार रात 8:15 बजे से दुनियाभर में ठप हो गया. यूजर्स न तो मोबाइल एप पर फीड देख पा रहे हैं और न ही वेबसाइट पर. टाइमलाइन रिफ्रेश करने पर "Something went wrong. Try Reloading" मैसेज दिखाई दे रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 18, 2026 9:39:42 PM IST

X down: एक्स प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में डाउन, सर्विस हुई ठप, नहीं दिख रहे नए पोस्ट


X down:  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बुधवार शाम करीब 8:15 बजे से दुनियाभर में ठप हो गया. इस समय से यूजर्स को वेबसाइट और मोबाइल एप दोनों पर फीड लोड करने में गंभीर समस्या आ रही है. सोशल मीडिया के इस बड़े प्लेटफॉर्म के ठप होने से यूजर्स का अनुभव बाधित हो गया है और लाखों लोग अपनी टाइमलाइन अपडेट नहीं कर पा रहे हैं.

You Might Be Interested In

यूजर्स को क्या दिख रहा है

यूजर्स जैसे ही अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पर एक्स ऐप या वेबसाइट खोलते हैं, उन्हें “Something went wrong. Try Reloading” का मैसेज दिखाई दे रहा है. समस्या केवल होम फीड तक सीमित नहीं है. प्रोफाइल, सर्च और नोटिफिकेशन सेक्शन भी काम नहीं कर रहे हैं. कई यूजर्स ने ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपनी परेशानियों का ज़िक्र किया, जिससे साफ़ हुआ कि यह आउटेज बेहद व्यापक है.

रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग

आउटेज की गंभीरता को देखने के लिए डाउनडिटेक्टर जैसी साइट्स पर अचानक हजारों रिपोर्ट्स दर्ज की गई हैं. खबर लिखे जाने तक लगभग 4,500 से ज्यादा लोगों ने एक्स के डाउन होने की जानकारी साझा की. इस रिपोर्टिंग से पता चलता है कि समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में भी यूजर्स इस ठप होने का सामना कर रहे हैं. एक्स के डाउन होने से न केवल व्यक्तिगत यूजर्स प्रभावित हुए हैं, बल्कि कई छोटे-बड़े व्यवसाय और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स भी प्रभावित हुए हैं, 

You Might Be Interested In

तकनीकी कारण और कंपनी का बयान

अब तक एक्स की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है. अनुमान लगा रहे हैं कि यह आउटेज सर्वर समस्या, नेटवर्क फेलियर या प्लेटफॉर्म में किसी बग की वजह से हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जबतक तकनीकी टीम इस समस्या को हल नहीं कर देती, यूजर्स को ऐप और वेबसाइट पर अस्थायी रूप से परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ईद पर ट्राई करें ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ जाएगी खूबसूरती

March 18, 2026

Eid पर फोटो चाहिए ‘Wow’? ट्राय करें ये 7 ट्रेंडी...

March 18, 2026

किस देश में सबसे सस्ती मिलती है LPG गैस?

March 18, 2026

माइग्रेन का दर्द करेगा छूमंतर! ये देसी नुस्खे दिलाएंगे तुरंत...

March 17, 2026

कौन से हैं वो देश जहां सूरज ढलने में लेता...

March 17, 2026

इस ईद एथनिक आउटफिट में लगाना है चार-चांद? ट्राई करें...

March 16, 2026
X down: एक्स प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में डाउन, सर्विस हुई ठप, नहीं दिख रहे नए पोस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

X down: एक्स प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में डाउन, सर्विस हुई ठप, नहीं दिख रहे नए पोस्ट
X down: एक्स प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में डाउन, सर्विस हुई ठप, नहीं दिख रहे नए पोस्ट
X down: एक्स प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में डाउन, सर्विस हुई ठप, नहीं दिख रहे नए पोस्ट
X down: एक्स प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में डाउन, सर्विस हुई ठप, नहीं दिख रहे नए पोस्ट