38 पत्नियां और 89 बच्चे… ये है दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली! एक ही छत के नीचे 167 लोग!

World’s Largest Family: हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का देहांत हो गया है. परिवार के मुखिया जिओना चाना का 76 साल की उम्र में देहांत हो गया. वे अपने पीछे 167 लोगों को छोड़ गए हैं. इनमें 38 पत्नियां थीं और 89 बच्चे हैं. इस परिवार में जिओना की 38 पत्नियां, 89 बच्चे हैं. इसके अलावा उनकी पुत्रवधूएं और पोते-पोतियां भी शामिल हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जिओना चाना के निधन के बारे में बताया था.

मिजोरम के सीएम ने किया ट्वीट

सीएम ने ट्वीट कर बताया कि इस परिवार के कारण मिजोरम और बकटावंग तलंगनुम में उनका गांव अपने परिवार के कारण पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बन गया था. ये लिखते हुए सीएम ने जिओना के निधन पर शोक व्यक्त किया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो जिओना की पत्नियां और उनके सभी बच्चे एक ही बिल्डिंग के अलग-अलग कमरों में रहते हैं. इस घर में लगभग 100 कमरे हैं. सबका खाना भी एक ही रसोई में बनता है. उनकी पत्नियां बारी-बारी से खाना बनाती हैं और उनकी बच्चियां मिल-जुलकर घर की सफाई करती हैं. वहीं घर के पुरुष पशुओं को संभालते हैं और खेती-बाड़ी करते हैं.

ये भी पढ़ें: चटाया नींबू, पहनाई जूतों की माला, गवाया गाना, घरवालों ने पकड़ा चोर, दी सजा, यूजर्स बोले- वो खुद 100 नंबर…

रोजाना कितना खाना खाता है परिवार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस परिवार में कुल 167 लोग हैं. रोजाना के लिए यहां लगभग 90 से 95 किलो चावल और लगभग 60 किलोग्राम आलू की खपत होती है. बता दें कि जिओना की शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी. उनकी पहली पत्नी की उम्र उस समय 20 साल थी. जिओना के बाद वही परिवार की मुखिया का पद संभालती हैं. वो घर के लोगों को काम बांटती हैं और कामकाज पर नजर भी रखती हैं. जिओना एक स्थानीय ईसाई धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख सदस्य थे, जिसके कारण उन्हें चाना कहा जाता है. जिओना चाना के परिवार में 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं. दुनिया का बड़ा परिवार होने के नाते वे मिजोरम में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र थे. वहीं जिओना की मृत्यु के बाद परिवार में शोक की लहर है.

ये भी पढ़ें: पहले हाथ बांधा, फिर दोनों बच्चों को दौड़ाता स्कूल ले गया पिता! वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका