Gold Saree: हीरे, सोना और करोड़ों की कीमत… ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? मुंबई में बने इस लिबास बढ़ाई दिलों की धड़कनें

World Most Expensive Saree: क्या आपने कभी सोने की साड़ी देखी है. आज हम आपको एक ऐसी ही साड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मुंबई में बनी यह साड़ी काफी चर्चाओं में है. हैरान कर देने वाली बात ये है कि इसकी कीमत लगभग ₹39 करोड़ बताई जा रही है. इसमें लगभग 2 kg सोना और हीरे जड़े हैं, जिनकी कीमत ₹36 करोड़ है. इतना ही नहीं इसे गोल्डमैन के नाम से मशहूर फैशन डिज़ाइनर रोहित पिसल ने डिज़ाइन किया है. डिज़ाइनर रोहित पिसल ने यह साड़ी रमाबाई अंबेडकर की जयंती को डेडिकेट की है. उनके मुताबिक, इस अनोखी साड़ी को बनाने में लगभग तीन महीने लगे. इस अनोखे कपड़े पर सोने की परत चढ़ाने के लिए खास टेक्नीक और केमिकल का इस्तेमाल किया गया.

जानें इस साड़ी की खासियत

बता दें कि इस साड़ी में रमाबाई की नक्काशीदार तस्वीर है. तस्वीर के चारों ओर सोने की परत चढ़ी हुई है. सबसे खास बात इसकी बिंदी है, जो 100 ग्राम सोने से बनी है और इसमें लगभग ₹33 करोड़ (लगभग $33 मिलियन USD USD) के हीरे जड़े हैं. इन डायमंड्स में रुद्र, प्रजापति, वासु और आदित्य जैसे कई तरह के डायमंड शामिल हैं.

दुबई में होगा ऑक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 39 करोड़ की साड़ी दुबई में ऑक्शन की जाएगी. इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल सोशल वर्क, हॉस्पिटल और स्कूल कंस्ट्रक्शन के लिए करने का प्लान है. यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इंडियन कपड़े, लग्ज़री फैशन इंडिया, डायमंड साड़ियां और गोल्ड साड़ी की कारीगरी ग्लोबल चर्चा में आ रही है. यह साड़ी न सिर्फ महंगी है, बल्कि इमोशनल डेडिकेशन और आर्ट का एक यूनिक एग्जांपल भी दिखाती है.

