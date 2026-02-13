Home > देश > Gold Saree: हीरे, सोना और करोड़ों की कीमत… ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? मुंबई में बने इस लिबास बढ़ाई दिलों की धड़कनें

Gold Saree: हीरे, सोना और करोड़ों की कीमत… ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? मुंबई में बने इस लिबास बढ़ाई दिलों की धड़कनें

World Most Expensive Saree: क्या आपने कभी सोने की साड़ी देखी है. आज हम आपको एक ऐसी ही साड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मुंबई में बनी यह साड़ी काफी चर्चाओं में है.

By: Heena Khan | Published: February 13, 2026 11:19:50 AM IST

मुंबई में बनी दुनिया की सबसे महंगी साड़ी
मुंबई में बनी दुनिया की सबसे महंगी साड़ी


World Most Expensive Saree: क्या आपने कभी सोने की साड़ी देखी है. आज हम आपको एक ऐसी ही साड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मुंबई में बनी यह साड़ी काफी चर्चाओं में है. हैरान कर देने वाली बात ये है कि इसकी कीमत लगभग ₹39 करोड़ बताई जा रही है. इसमें लगभग 2 kg सोना और हीरे जड़े हैं, जिनकी कीमत ₹36 करोड़ है. इतना ही नहीं इसे गोल्डमैन के नाम से मशहूर फैशन डिज़ाइनर रोहित पिसल ने डिज़ाइन किया है. डिज़ाइनर रोहित पिसल ने यह साड़ी रमाबाई अंबेडकर की जयंती को डेडिकेट की है. उनके मुताबिक, इस अनोखी साड़ी को बनाने में लगभग तीन महीने लगे. इस अनोखे कपड़े पर सोने की परत चढ़ाने के लिए खास टेक्नीक और केमिकल का इस्तेमाल किया गया.

You Might Be Interested In

जानें इस साड़ी की खासियत 

बता दें कि इस साड़ी में रमाबाई की नक्काशीदार तस्वीर है. तस्वीर के चारों ओर सोने की परत चढ़ी हुई है. सबसे खास बात इसकी बिंदी है, जो 100 ग्राम सोने से बनी है और इसमें लगभग ₹33 करोड़ (लगभग $33 मिलियन USD USD) के हीरे जड़े हैं. इन डायमंड्स में रुद्र, प्रजापति, वासु और आदित्य जैसे कई तरह के डायमंड शामिल हैं.

Index Fund: क्या होता है इंडेक्स फंड, इसमें इंवेस्ट करने का क्या फायदा है, करना सही भी है या नहीं?

You Might Be Interested In

दुबई में होगा ऑक्शन 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 39 करोड़ की साड़ी दुबई में ऑक्शन की जाएगी. इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल सोशल वर्क, हॉस्पिटल और स्कूल कंस्ट्रक्शन के लिए करने का प्लान है. यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इंडियन कपड़े, लग्ज़री फैशन इंडिया, डायमंड साड़ियां और गोल्ड साड़ी की कारीगरी ग्लोबल चर्चा में आ रही है. यह साड़ी न सिर्फ महंगी है, बल्कि इमोशनल डेडिकेशन और आर्ट का एक यूनिक एग्जांपल भी दिखाती है.

Tarique Rahman: तारिक के शासन में क्या हिन्दुओं को मिलेगा चैन या?  जियाउर रहमान के बेटे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे जानकर नहीं होगा यकीन

You Might Be Interested In
Tags: expensive sareegoldGold sareemumbai news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026
Gold Saree: हीरे, सोना और करोड़ों की कीमत… ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? मुंबई में बने इस लिबास बढ़ाई दिलों की धड़कनें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Saree: हीरे, सोना और करोड़ों की कीमत… ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? मुंबई में बने इस लिबास बढ़ाई दिलों की धड़कनें
Gold Saree: हीरे, सोना और करोड़ों की कीमत… ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? मुंबई में बने इस लिबास बढ़ाई दिलों की धड़कनें
Gold Saree: हीरे, सोना और करोड़ों की कीमत… ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? मुंबई में बने इस लिबास बढ़ाई दिलों की धड़कनें
Gold Saree: हीरे, सोना और करोड़ों की कीमत… ये साड़ी है या चलता-फिरता खजाना? मुंबई में बने इस लिबास बढ़ाई दिलों की धड़कनें