ये 210 टन का शिवलिंग इन दिनों क्यों है चर्चा का विषय, कहां पर होनी है इसकी स्पापना और कब?

World Largest Shivling: बिहार के गोपालगंज जिले में 2 दिन से एक शिवलिंग फंसा हुआ है, जिसका वजन काफी ज्यादा है. उस शिवलिंग को देख लोग आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं. लोगों के आने की वजह से वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई है. आइए जानते हैं कि वो शिवलिंग कहां और कब जाएगा?

By: sanskritij jaipuria | Published: January 5, 2026 12:56:36 PM IST

World Largest Shivling: बिहार के गोपालगंज जिले में एक बहुत बड़ा शिवलिंग पिछले कुछ दिनों से एक ही जगह पर रुका हुआ है. ये शिवलिंग बलथरी चेक पोस्ट के पास खड़ा है. इसका आकार और वजन इतना ज्यादा है कि इसे आगे ले जाना आसान नहीं हो पा रहा है. इसी कारण इसकी यात्रा फिलहाल यहीं रुक गई है.

ये शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से करीब एक महीने पहले रवाना हुआ था. अब तक ये लगभग 2100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है. इसका अंतिम गंतव्य बिहार के मोतिहारी जिले में बन रहा विराट रामायण मंदिर है. लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले इसे अभी कई कठिन रास्तों से गुजरना बाकी है.

 आकार और वजन बना बड़ी परेशानी

ये शिवलिंग करीब 33 फीट ऊंचा और 33 फीट लंबा है. इसका वजन लगभग 210 टन बताया जा रहा है. जिस खास ट्रक पर इसे लाया जा रहा है, उसमें 110 पहिए लगे हैं और खुद ट्रक का वजन भी बहुत ज्यादा है. कुल मिलाकर पूरा ढांचा 350 टन से ज्यादा भारी हो जाता है. इतनी भारी चीज को सड़क और पुल से ले जाना बड़ी चुनौती है.

जर्जर पुल सबसे बड़ा रोड़ा

गोपालगंज से मोतिहारी जाने के लिए गंडक नदी पर बने डुमरिया घाट पुल को पार करना जरूरी है. लेकिन ये पुल काफी पुराना और कमजोर हालत में है. प्रशासन को डर है कि इतना भारी वजन पुल सह पाएगा या नहीं. इसी वजह से शिवलिंग को आगे बढ़ाने का फैसला अभी टाल दिया गया है.

जिला प्रशासन ने इंजीनियरों और तकनीकी अधिकारियों की एक टीम को मौके पर बुलाया है. ये टीम पुल की हालत की जांच करेगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि शिवलिंग को पुल से कैसे और कब पार कराया जाए. सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है. ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं. पुलिस बल को अलग-अलग शिफ्ट में तैनात किया गया है.

शिवलिंग के रुकने की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. लोग पूजा-अर्चना कर रहे हैं. वहां का माहौल किसी मेले जैसा बन गया है. भीड़ बढ़ने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति भी बन रही है, जिसे संभालने में प्रशासन को मेहनत करनी पड़ रही है.

 मोतिहारी में होनी है स्थापना

इस शिवलिंग को मोतिहारी के कैथवलिया क्षेत्र में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाना है. ये मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड और महावीर मंदिर कमेटी के सहयोग से बनाया जा रहा है. हालांकि शिवलिंग के आगे बढ़ने में आ रही दिक्कतों के कारण स्थापना की समय-सीमा भी प्रभावित हो सकती है.

अभी ये साफ नहीं है कि शिवलिंग कितने दिनों तक गोपालगंज में रुका रहेगा. सब कुछ पुल की जांच और प्रशासन के अगले फैसले पर निर्भर करता है. फिलहाल शिवलिंग सुरक्षित खड़ा है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

