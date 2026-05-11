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PM Modi WFH Model: PM मोदी का ‘WFH’ मंत्र, कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा; कंपनी भी होगी मालामाल!

PM Modi WFH Model: पीएम मोदी ने पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम मॉडल एक बार फिर से अपनाने की अपील की है. जिससे देश के लोगों को फायदा हो और साथ ही अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान न झेलना पडा.

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 11, 2026 9:20:37 AM IST

'वर्क फ्रॉम होम' की फिर वापसी
'वर्क फ्रॉम होम' की फिर वापसी


PM Modi WFH Model: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से एक खास अपील की है. जिसमें उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल सोच-समझकर करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि ‘फिलहाल जो विश्व में हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए वैश्विक हालात में ऊर्जा की बचत करना बहुत जरूरी हो गया है.’ पीएम मोदी ने इस दौरान वर्क फ्रॉम होम मॉडल का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि जहां संभव हो सके, वहां कंपनियों और संस्थानों को फिर से घर से काम करने के ऑप्शन पर विचार करना चाहिए. 

‘वर्क फ्रॉम होम’ की फिर वापसी

पीएम मोदी ने कहा, ‘Covid-19 के दौरान हमने वर्क-फ्रॉम-होम, वर्चुअल मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कई दूसरे तरीके अपनाए. हमें उनकी आदत पड गई. आज की जरूरत है कि हम उन तरीकों को फिर से अपनाएं. एक वैश्विक संकट के दौरान, देश को सबसे ऊपर रखते हुए, हमें संकल्प लेने होंगे.’ उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद के लिए विदेशी मुद्रा बचाने के मकसद से खाने के तेल की खपत कम करने, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाने, प्राकृतिक खेती को बढावा देने और स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करने का भी आह्वान किया.

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कर्मचारियों को क्या फायदा

दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारी घर से काम (WFH) करके हर महीने ₹10,000 से ₹20,000 तक बचा सकते हैं. इससे रोज़ ऑफिस आने-जाने का खर्च, बाहर खाना और महंगे कपड़ों पर खर्च कम हो जाता है. साथ ही, ट्रैफिक में फंसने वाले रोज़ के 2 से 4 घंटे भी बच जाते हैं.

कंपनियों को क्या फायदा

बड़ी टेक कंपनियों का मानना है कि घर से काम करवाने से उनका खर्च 25-30% तक कम हुआ है. उन्हें बड़े ऑफिस का किराया, बिजली-पानी और सफाई जैसी चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता.

कोरोना के दौरान भी किया गया था WFH 

कोरोना महामारी के समय भारत में पहली बार वर्क फ्रॉम होम का इस्तेमाल हुआ था. कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी थी. उस दौरान ऑफिस जाने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी. जिससे सडकों पर ट्रैफिक, पेट्रोल और डीजल की खपत में भी काफी कमी देखी गई थी. प्रदूषण का स्तर भी कम हो गया था. अब सरकार वर्क फ्रॉम होम को एक बार फिर सीमित स्तर एक बार फिर से अफनाने की बात कर रही है. जिससे ऑफिस आने-जाने में कम पेट्रोल और डीजल खर्च होगा और ट्रैफिक जाम भी कम होंगे और सार्वजनिक परिवहन पर दबाव भी कम होगा. 

सोना खरीदने से परहेज करें

PM मोदी ने देश की जनता से अपील की कि वे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए विदेशों में छुट्टियां मनाने और शादियां करने से बचें. उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे एक साल तक गैर-जरूरी सोना खरीदने से परहेज करें. उन्होंने परिवारों से यह भी आग्रह किया कि वे खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें, और इस बात पर जोर दिया कि इससे देश की आर्थिक सेहत और उनकी अपनी निजी सेहत, दोनों को फायदा होगा.

Tags: Middle east tentionspm modiWFH
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