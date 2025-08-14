Women unsafe in Delhi: कैब में बैठे-बैठे सो गईं Ruchika Lohiya, जब आँख खुली तो ड्राइवर की हरक़त देख उड़ गई नींद!

Women unsafe in Delhi: दिल्ली हमेशा से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में रही है। आए दिन यहाँ महिलाओं के साथ कई अप्रिय घटनाएँ सामने आती रहती हैं। हाल ही में मुंबई से दिल्ली आई डिजिटल क्रिएटर रुचिका ने अपनी एक आपबीती साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ कैब में एक ऐसा वाकया हुआ कि वे पूरी तरह डर गईं।

रुचिका, जो अपनी लिखी कविताओं के लिए जानी जाती हैं, हाल ही में दिल्ली आई थीं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि दिल्ली घूमते समय उन्हें कैब ड्राइवर द्वारा बत्तमीज़ी का सामना करना पड़ा।

वीडियो में रुचिका ने कहा कि दिल्ली घूमने के लिए सबसे असुरक्षित जगहों में से एक है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से नोएडा जाते समय कैब ड्राइवर के व्यवहार ने उन्हें बेहद डरा दिया और असुरक्षित महसूस कराया। हैरानी की बात यह है कि उनके साथ ऐसा दो बार हो चुका है, और ये दोनों घटनाएं अलग-अलग राइड-हेलिंग ऐप से जुड़ी थीं।

AC चाहिए तो दूसरी कैब बुक कर लो

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रुचिका लोहिया ने अपनी पहली घटना के बारे में बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट से उन्होंने रैपिडो के माध्यम से कैब बुक की थी। जब उन्होंने ड्राइवर से AC ऑन करने की बात कही, तो ड्राइवर ने दादागिरी दिखाना शुरू कर दिया। रुचिका के मुताबिक, ड्राइवर ने कहा, “ये मेरी मर्जी से चालू होगा।” इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर AC चाहिए तो दूसरी कैब बुक कर लो। इसके बाद रुचिका ने एयरपोर्ट पर ही रैपिडो के हेल्पडेस्क पर गयीं लेकिन उन्हें नोएडा जाने के लिए उबर बुक करनी पड़ी.

इसके बाद हुई दुसरी घटना जिसके बारे में रुचिका बताती हैं कि नोएडा का सफर लंबा था. इसलिए उन्हें इस बीच थोड़ी देर के लिए झपकी आ गई. थोड़ी देर बाद जब वो जगीं तो देखा, ‘ड्राइवर उनका वीडियो बना रहा था. पहले तो रुचिका को यकीन नहीं हुआ. उन्हें लगा की ड्राइवर सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी कोई वीडियो देख रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद, उन्हें एहसास हुआ कि ड्राइवर उनका वीडियो बना रहा था.

इस तरह वो बच निकलीं रुचिका



रुचिका पूरी तरह से डर गयीं लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया और अपनी बहन को कैब की डिटेल शेयर कर दी. उनकी बहन ने उन्हें कहा की वो तुरंत कार से बाहर निकल जाएं। इसके बाद रुचिका ड्राइवर की हरकत से अनजान होने का नाटक करते हुए, एक दोस्त को कुछ देने के बहाने से कैब से उतर गयीं और एक भीड़-भाड़ वाली जगह की तरफ भाग निकली. आखिरकार उन्‍होंने दूसरी कैब बुक की और नोएडा के लिए निकलीं.

रुचिका ने इस अनुभव को सबसे भयावह अनुभव बताया है और उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा , ‘घूमने के लिए सबसे असुरक्षित जगहों में से एक. पता नहीं ये कब बेहतर होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से बदतर हो रहा है!”दिल्‍ली, सबसे असुरक्षित जगहों में से एक’

रैपिडो और उबर ने जांच करने का दिया आश्वासन

वहीँ रैपिडो ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘हमें आपकी हाल की यात्रा में हुई परेशानी के लिए खेद है. ये उस तरह की सेवा नहीं है, जो हमारा लक्ष्‍य है. कृपया हमें अपना रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर और राइड आईडी डायरेक्‍ट मैसेज के जरिए शेयर करें, ताकि हम आगे मदद कर सकें.

वहीं, उबर ने रुचिका को रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘नमस्ते रुचिका, ये सुनकर बहुत चिंता हो रही है. उबर, यात्री सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है, इसलिए हम इसकी जांच करना चाहेंगे. कृपया हमें अपना उबर अकाउंट और यात्रा की डिटेल डीएम करें ताकि हम आगे की जांच कर सकें.’