Home > देश > भूत झाड़ने के बहाने लड़कियों के साथ करता गंदा काम, UP के इस बाबा का हुआ भंडाफोड़, मामला जान पैरों तले खिसकेगी जमीन

भूत झाड़ने के बहाने लड़कियों के साथ करता गंदा काम, UP के इस बाबा का हुआ भंडाफोड़, मामला जान पैरों तले खिसकेगी जमीन

Blackmagic News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ से एक तांत्रिक का वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में वो  एक महिला के साथ अश्लील हरकतें कर दिखाई दिया है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

Published By: Heena Khan
Published: August 25, 2025 10:02:26 IST

black magic in UP
black magic in UP

UP News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ से एक तांत्रिक का वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में वो  एक महिला के साथ अश्लील हरकतें कर दिखाई दिया है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोग आरोपी तांत्रिक को लेकर आक्रोश जता रहे हैं वहीँ पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीँ इस मामले का खुलासा होने के बाद तांत्रिक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है।

घिनौने काम को देता अंजाम 

पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि, जिले के बसखारी थाना क्षेत्र के बजदहिया पाई पुर इलाके में एक बाबा तंत्र-मंत्र और हवन-पूजन के बहाने महिलाओं के साथ  घिनौनी हरकत करता है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा दयाराम निषाद खुद को ‘सोखा’ बताकर भोले-भाले लोगों को बेवकूफ बना रहा था। वो लंबे समय से स्थानीय लोगों को तंत्र-मंत्र का झांसा देकर अपने घर बुलाता था।

आवारा था Nikki का पति? Vipin का दूसरी लड़की के साथ ऐसा Video हुआ वायरल, देख खौल उठेगा खून

प्रसाद के बहाने…

वहीँ अब कहा जा रहा है कि, बाबा पहले महिलाओं को हवन और पूजा के बहाने अपने पास बुलाता। वहीँ फिर पूजा के बाद, वो उन्हें प्रसाद के रूप में कोई नशीला पदार्थ खिला देता था, जिससे महिलाएं बेहोश हो जाती थीं। इसी स्थिति का फायदा उठाकर बाबा उनका यौन शोषण करता था। नशे की हालत में पीड़ित महिलाएं न तो विरोध कर पाती थीं और न ही उस समय किसी को कुछ बता पाती थीं।

Tags: Tantrik babaUP Crime NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
भूत झाड़ने के बहाने लड़कियों के साथ करता गंदा काम, UP के इस बाबा का हुआ भंडाफोड़, मामला जान पैरों तले खिसकेगी जमीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भूत झाड़ने के बहाने लड़कियों के साथ करता गंदा काम, UP के इस बाबा का हुआ भंडाफोड़, मामला जान पैरों तले खिसकेगी जमीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भूत झाड़ने के बहाने लड़कियों के साथ करता गंदा काम, UP के इस बाबा का हुआ भंडाफोड़, मामला जान पैरों तले खिसकेगी जमीन
भूत झाड़ने के बहाने लड़कियों के साथ करता गंदा काम, UP के इस बाबा का हुआ भंडाफोड़, मामला जान पैरों तले खिसकेगी जमीन
भूत झाड़ने के बहाने लड़कियों के साथ करता गंदा काम, UP के इस बाबा का हुआ भंडाफोड़, मामला जान पैरों तले खिसकेगी जमीन
भूत झाड़ने के बहाने लड़कियों के साथ करता गंदा काम, UP के इस बाबा का हुआ भंडाफोड़, मामला जान पैरों तले खिसकेगी जमीन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?