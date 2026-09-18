Maharashtra Crime: पहले फॉर्महाउस में ले गया, कसम देकर शराब पिलाई फिर पूर्व MLA ने किया ‘गंदा काम’ वीडियो से मचा हड़कंप!

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर शादी के विवाद में मदद मांग रही महिला ने पूर्व BJP विधायक और बर्खास्त पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. शिकायत पर गुरुवार (17 सितंबर, 2026) को सुबह दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, भिवंडी की पडघा पुलिस ने कल्याण पश्चिम के पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक नरेंद्र पवार और उनके सहयोगी शैलेश पाटिल (एक बर्खास्त पुलिस अधिकारी) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने बापगांव में पाटिल की निजी प्रॉपर्टी पर एक 22 वर्षीय विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस के अनुसार, महिला की शादी नाबालिग उम्र में हुई थी और उसने अप्रैल 2026 में कल्याण के बाजारपेठ पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ जबरन यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. वह और उसका पति नरेंद्र पवार को जानते थे और सोशल मीडिया पर भी उनसे जुड़े हुए थे.

फॉर्महाउस पर किया सामूहिक दुष्कर्म

अपनी शिकायत में महिला ने पुलिस को बताया कि उसे सोशल मीडिया के जरिए पवार का कॉन्टैक्ट नंबर मिला और उसने अपने वैवाहिक विवाद को सुलझाने में मदद के लिए उनसे WhatsApp पर संपर्क किया. आरोप है कि नरेंद्र पवार ने उसके मैसेज का जवाब दिया और उसे कल्याण में एक जगह पर बुलाया. आरोप है कि 13 सितंबर, 2026 को वह उसे कार में ले गए और मुंबई-नासिक हाईवे पर स्थित बापगांव में शैलेश पाटिल की निजी प्रॉपर्टी पर ले गए.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फार्महाउस पहुंचने के बाद महिला को कथित तौर पर शराब पीने के लिए मजबूर किया गया. जब उसने मना किया तो शैलेश पाटिल ने कथित तौर पर उसे रिवॉल्वर से धमकाया. शिकायत के अनुसार, शराब पीने के बाद पहले नरेंद्र पवार और फिर शैलेश पाटिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद में फार्महाउस के केयरटेकर ने उसे उसके घर छोड़ दिया.

फोन में रिकॉर्ड हुई घटना

महिला ने कहा कि उसने घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया जा रहा था और शैलेश पाटिल रिवॉल्वर पकड़े हुए दिख रहा था. उन्होंने पुलिस को बताया कि शुरू में उन्हें नरेंद्र पवार के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने में डर लग रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत जुटाई और कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KDMC) में कांग्रेस की ग्रुप लीडर और स्थानीय कांग्रेस नेता कंचन कुलकर्णी से संपर्क किया.

जबरन महिला को पिलाई शराब

कंचन कुलकर्णी ने कहा कि जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला, तो मुझे यह जानकर सदमा लगा कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक और एक बर्खास्त पुलिस अधिकारी ने उसकी मदद करने के बहाने इतना घिनौना अपराध किया, उन्होंने उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया और कथित तौर पर उसका दुष्कर्म किया. उन्होंने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आम नागरिकों की तरह ही उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए. मैं DGP सदानंद दाते का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मेरे संपर्क करने के बाद FIR दर्ज करने का आदेश दिया.

कांग्रेस का आरोप- शैलेश पाटिल आदतन अपराधी

कंचन कुलकर्णी ने यह भी आरोप लगाया कि शैलेश पाटिल आदतन अपराधी है और उसके ख़िलाफ़ कई पुलिस स्टेशनों में विदेशी नागरिक के कथित दुष्कर्म, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद वह आज़ादी से घूम रहा है.