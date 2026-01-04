सर्दियों में नल का पानी बर्फ जैसा क्यों हो जाता है? जानिए प्लास्टिक और लोहे की पाइप में किसमें रहता है ज्यादा ठंडा पानी

Winter Warm Water Tips: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में पानी से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं. नहाने, हाथ धोने या किचन में काम करने के लिए नल से आने वाला पानी इतना ठंडा हो जाता है कि लोग उसे छूने से भी कतराने लगते हैं. खासतौर पर सुबह के समय यह समस्या और ज्यादा महसूस होती है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर प्लास्टिक और लोहे की पाइप में से किसमें पानी ज्यादा ठंडा होता है और क्या कोई आसान तरीका है जिससे पानी की ठंडक कम की जा सके.

ठंड को तेजी से अपने अंदर खींच लेती है लोहे की पाइप

असल में पानी के ठंडा या कम ठंडा होने का सीधा संबंध पाइप के मटीरियल से होता है. लोहे की पाइप ठंड को बहुत तेजी से अपने अंदर खींच लेती है. जैसे ही सर्दियों में बाहर का तापमान गिरता है, लोहे की पाइप पूरी तरह ठंडी हो जाती है और उसके अंदर से गुजरने वाला पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है. यही वजह है कि जिन घरों में लोहे की पाइप लगी होती है, वहां पानी बर्फ जैसा ठंडा लगता है.

प्लास्टिक या पीवीसी पाइप रोकता है ठंड

वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक या पीवीसी पाइप ठंड को उतनी जल्दी पास नहीं करती. प्लास्टिक एक अच्छा इंसुलेटर होता है, जो बाहरी ठंड को अंदर तक जाने से काफी हद तक रोक देता है. इसी कारण प्लास्टिक पाइप में बहने वाला पानी, लोहे की पाइप के मुकाबले कम ठंडा रहता है. यही वजह है कि आजकल ज्यादातर नए घरों में लोहे की जगह प्लास्टिक या पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है.

घर में लगे हैं लोहे की पाइप, तो अपनाएं ये आसान ट्रिक

अगर आपके घर में पहले से लोहे की पाइप लगी हुई है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. एक आसान ट्रिक अपनाकर आप पानी की ठंडक काफी हद तक कम कर सकते हैं. कोशिश करें कि पानी की टंकी और पाइप को सीधी ठंडी हवा और खुली धूप से बचाकर रखें. पाइप के ऊपर मोटा कपड़ा, थर्मल शीट या प्लास्टिक कवर लपेट देने से ठंड का असर काफी कम हो जाता है.

इसके अलावा सुबह नहाने से पहले कुछ देर तक नल खुला छोड़ दें, ताकि पाइप और टंकी में जमा ज्यादा ठंडा पानी बाहर निकल जाए और थोड़ा सामान्य तापमान का पानी आने लगे. अगर संभव हो तो भविष्य में लोहे की जगह प्लास्टिक पाइप लगवाना सबसे बेहतर उपाय है. इससे सर्दियों में पानी जरूरत से ज्यादा ठंडा नहीं होगा और रोजमर्रा के काम कहीं ज्यादा आसान हो जाएंगे.

