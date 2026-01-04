Home > देश > सर्दियों में नल का पानी बर्फ जैसा क्यों हो जाता है? जानिए प्लास्टिक और लोहे की पाइप में किसमें रहता है ज्यादा ठंडा पानी

सर्दियों में नल का पानी बर्फ जैसा क्यों हो जाता है? जानिए प्लास्टिक और लोहे की पाइप में किसमें रहता है ज्यादा ठंडा पानी

Winter Water Tips: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर प्लास्टिक और लोहे की पाइप में से किसमें पानी ज्यादा ठंडा होता है और क्या कोई आसान तरीका है जिससे पानी की ठंडक कम की जा सके.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 4, 2026 1:40:30 AM IST

Winter Warm Water Tips
Winter Warm Water Tips


Winter Warm Water Tips: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में पानी से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं. नहाने, हाथ धोने या किचन में काम करने के लिए नल से आने वाला पानी इतना ठंडा हो जाता है कि लोग उसे छूने से भी कतराने लगते हैं. खासतौर पर सुबह के समय यह समस्या और ज्यादा महसूस होती है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर प्लास्टिक और लोहे की पाइप में से किसमें पानी ज्यादा ठंडा होता है और क्या कोई आसान तरीका है जिससे पानी की ठंडक कम की जा सके.

You Might Be Interested In

ठंड को तेजी से अपने अंदर खींच लेती है लोहे की पाइप

असल में पानी के ठंडा या कम ठंडा होने का सीधा संबंध पाइप के मटीरियल से होता है. लोहे की पाइप ठंड को बहुत तेजी से अपने अंदर खींच लेती है. जैसे ही सर्दियों में बाहर का तापमान गिरता है, लोहे की पाइप पूरी तरह ठंडी हो जाती है और उसके अंदर से गुजरने वाला पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है. यही वजह है कि जिन घरों में लोहे की पाइप लगी होती है, वहां पानी बर्फ जैसा ठंडा लगता है.

प्लास्टिक या पीवीसी पाइप रोकता है ठंड

वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक या पीवीसी पाइप ठंड को उतनी जल्दी पास नहीं करती. प्लास्टिक एक अच्छा इंसुलेटर होता है, जो बाहरी ठंड को अंदर तक जाने से काफी हद तक रोक देता है. इसी कारण प्लास्टिक पाइप में बहने वाला पानी, लोहे की पाइप के मुकाबले कम ठंडा रहता है. यही वजह है कि आजकल ज्यादातर नए घरों में लोहे की जगह प्लास्टिक या पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है.

You Might Be Interested In

घर में लगे हैं लोहे की पाइप, तो अपनाएं ये आसान ट्रिक 

अगर आपके घर में पहले से लोहे की पाइप लगी हुई है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. एक आसान ट्रिक अपनाकर आप पानी की ठंडक काफी हद तक कम कर सकते हैं. कोशिश करें कि पानी की टंकी और पाइप को सीधी ठंडी हवा और खुली धूप से बचाकर रखें. पाइप के ऊपर मोटा कपड़ा, थर्मल शीट या प्लास्टिक कवर लपेट देने से ठंड का असर काफी कम हो जाता है.

इसके अलावा सुबह नहाने से पहले कुछ देर तक नल खुला छोड़ दें, ताकि पाइप और टंकी में जमा ज्यादा ठंडा पानी बाहर निकल जाए और थोड़ा सामान्य तापमान का पानी आने लगे. अगर संभव हो तो भविष्य में लोहे की जगह प्लास्टिक पाइप लगवाना सबसे बेहतर उपाय है. इससे सर्दियों में पानी जरूरत से ज्यादा ठंडा नहीं होगा और रोजमर्रा के काम कहीं ज्यादा आसान हो जाएंगे.

Fact Check: शिक्षक से ‘कुत्ते गिनवाने’ वाली खबर पर मचा बवाल, सरकार ने लिया ये बड़ा एक्शन!

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-7plastic pipesteel pipeWinter Tipswinter warm water tipswinter water tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026
सर्दियों में नल का पानी बर्फ जैसा क्यों हो जाता है? जानिए प्लास्टिक और लोहे की पाइप में किसमें रहता है ज्यादा ठंडा पानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सर्दियों में नल का पानी बर्फ जैसा क्यों हो जाता है? जानिए प्लास्टिक और लोहे की पाइप में किसमें रहता है ज्यादा ठंडा पानी
सर्दियों में नल का पानी बर्फ जैसा क्यों हो जाता है? जानिए प्लास्टिक और लोहे की पाइप में किसमें रहता है ज्यादा ठंडा पानी
सर्दियों में नल का पानी बर्फ जैसा क्यों हो जाता है? जानिए प्लास्टिक और लोहे की पाइप में किसमें रहता है ज्यादा ठंडा पानी
सर्दियों में नल का पानी बर्फ जैसा क्यों हो जाता है? जानिए प्लास्टिक और लोहे की पाइप में किसमें रहता है ज्यादा ठंडा पानी