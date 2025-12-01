Home > देश > शीतकालीन सत्र से पहले PM Modi का विपक्ष को अल्टीमेटम! बोले-‘ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए’

Winter Session 2025: सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदन के बाहर प्रेस से बात की. सेशन के दौरान, उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी संबोधित किया.

By: Heena Khan | Published: December 1, 2025 11:18:26 AM IST

Winter Session 2025: जैसा की आप सभी जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है वहीं आज यानी 1 दिसंबर को पहला दिन है. वहीं सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदन के बाहर प्रेस से बात की. सेशन के दौरान, उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि यह विंटर सेशन सिर्फ़ एक रस्म नहीं है. उनका मानना ​​है कि यह देश की तरक्की को तेज़ करने की लगातार कोशिशों को और मज़बूत करेगा. भारत ने डेमोक्रेसी को जिया है और बार-बार अपना जोश और उत्साह दिखाया है, जिससे डेमोक्रेसी में भरोसा मज़बूत हुआ है.

सबको मिलेगा मौका- PM Modi

इतना ही नहीं इसके बाद पीएम मोदी ने आगे कहा कि लंबे समय से मेरी सबसे बड़ी चिंता रही है कि जो सदन में जो पहली बार चुनकर आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं. उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है. अपने क्षेत्र की समस्या बताने का अवसर नहीं मिल रहा है. राष्ट्र की विकास यात्रा में वे अपने कुछ विचार बताना चाह रहे हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है. कोई भी दल हो, हमें अपने नई पीढ़ी के सांसदों को अवसर देने चाहिए. हमें उन्हें अवसर देना चाहिए. उनके अनुभवों का सदन को लाभ मिलना चाहिए. मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें.

विपक्ष पर साधा निशाना 

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगहें हैं. जो करना चाहता है, करे, लेकिन यहां भाषण की ज़रूरत है, ड्रामा की नहीं. नारे सुनने के लिए पूरा देश है. उन्हें जितने भी नारे चाहिए, पूरा देश वहां है. वे पहले ही बता चुके हैं कि वे हारने के बाद कहां से आए हैं, और वे यह भी बता सकते हैं कि वे कहां हारेंगे. लेकिन यहां ज़ोर नारों पर नहीं, राजनीति पर होना चाहिए. यही उनका इरादा होना चाहिए.

