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Winston Churchill कौन था, जो बना भारत का ‘हिटलर’  जिसने जानबूझकर ले ली बंगाल में 40 लाख लोगों की जान

Winston Churchill Bengal Famine: अकाल के चलते कलकत्ता की सड़कों से हर दिन हज़ारों लाशों को हटाना पड़ता था. गांव से शहर आए लोग बिना अन्न के मरते गए. यह संख्या 40 लाख तक पहुंच गई. हालांकि, आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है. इसके लिए ब्रिटिश सरकार और चर्चिल दोनों थे.

By: JP Yadav | Published: September 29, 2026 8:18:40 PM IST

Winston Churchill कौन था, जो बना भारत का 'हिटलर'  जिसने जानबूझकर ले ली बंगाल में 40 लाख लोगों की जान
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 Winston Churchill Bengal Famine: ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल (Winston Churchill) दूसरे महायुद्ध के नायक के तौर पर याद किया जाता है. यही वजह है कि ब्रिटेन में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की याद में श्रद्धांजलि दी जाती है. ब्रिटेन का इतिहास चर्चिल को हिटलर जैसे शक्तिशाली तानाशाह से लड़ने और उन्हें हराने वाले नेता के तौर पर याद करता है. बेशक उन्हें ब्रिटेन के लोग एक कद्दावर नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन एक स्याह पहलू भी है. यह भारत से जुड़ा है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल की जिद के चलते बंगाल में 40 लाख लोगों की जान चली गई. देश (भारत) के लोग और देश के अधिकतर इतिहासकार विंस्टन चर्चिल को 1943 में बंगाल में भूख से हुई लाखों मौतों का जिम्मेदार मानते हैं. कहा जाता है कि उनकी नीतियों की वजह लोगों लोग मारे गए. बंगाल में अकाल के दौर में एक अनुमान के मुताबिक़, अन्न न मिलने की वजह से 30 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे विंस्टन चर्चिल वह जिद या गलती, जिसने लोगों मरने के लिए मजबूर कर दिया.

शोषण की नीति ने पैदा किए भयावह हालात

बंगाल में सूखे के तौर पर प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन इस पर मानवीय आधार पर काबू पाया जा सकता था. कहा जाता है कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के अलावा उनके सलाहकार नस्लवादी होने के साथ-साथ भारतीय के प्रति असंवेदनशील रवैया रखते थे.  इसके अलावा ब्रिटेन के नेताओं और अधिकारियों का क्रूर शोषण वाला रवैया भी अकाल के लिए जिम्मेदार था. चर्चिल का मानता था कि भारतीय पूरी तरह विकसित नहीं है. ऐसे में इस तरह के लोगों की जान जाती है तो जाए. इन 2 कारणों से चर्चिल ने सूखे से निपटने में कोई रुचि नहीं. इतना ही नहीं उन्होंने मान लिया कि मरते हैं तो मरे, इससे ब्रिटिश शासन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. उस समय के वायसराय आर्चीबाल्ड वेवेल ने भी बंगाल में पड़े सूखे की जानकारी चर्चिल को दी थी.  अगस्त 1943 में उन्होंने बंगाल को राहत सामग्री देने से इन्कार कर दिया.

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इतिहासकार मानते हैं चर्चिल को दोषी

ब्रिटेन में एक्सेटर यूनिवर्सिटी के इतिहासकार रिचर्ड टोए ने बीबीसी से बातचीत अपनी बात को पुख्ता अंदाज में रखते हुए कहा था कि वो भारतीयों के ख़िलाफ़ जानबूझकर नरसंहार नहीं करना चाहते थे. उनकी भी अपनी मजबूरियां थीं. शायद उनके सलाहकारों ने उन्हें ऐसी कोई रिपोर्ट दी थी. इसके चलते विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर बंगाल के सूखे को नजरअंदाज नहीं किया. ब्रिटेन में इतिहासकार यास्मीन ख़ान ने भी बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि युद्ध के दौरान वैश्विक परिस्थितियों के कारण अकाल पड़ा. अनाज की कमी मानव निर्मित थी. कुछ इतिहासकार मानते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था. ऐसे में चर्चिल का पूरा फोकस उस पर था. वह कई मोर्चों पर व्यस्त थे. जब बंगाल सूखे का मामला सामने आया तो चर्चिल ने इसे पूरी तरह उपेक्षित किया.

भारतीयों के खून से रंगे हैं चर्चिल के हाथ

कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ब्रिटेन में ही अपने भाषण के दौरान कहा था कि विंस्टन चर्चिल के बारे में गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है. कांग्रेस नेता शशि थरूर की मानें तो उनके हाथ उतने ही ख़ून से रंगे हैं जितने हिटलर के. 1943-44 का बंगाल का भयावह अन्न संकट विंस्टन चर्चिल की गलत नीतियों के चलते पैदा हुआ, जिसमें 43 लाख लोग मारे गए. शशि थरूर की मानें तो चर्चिल को भले ही अंग्रेज़ लगातार स्वतंत्रता और लोकतंत्र के दूत के रूप में पेश करते रहे रहे हैं,लेकिन मेरे विचार में वह 20वीं शताब्दी के सब से दुष्ट शासकों में से एक हैं. वहीं, क्रिस्टोफ़र बेली और टिम हार्पर अपनी किताब ‘फॉर्गॉटन आर्मीज़ फॉल ऑफ़ ब्रिटिश एशिया 1941-1945’ में लिखते हैं- अक्टूबर के मध्य तक कलकत्ता (अब कोलकाता) में अकाल के चलते मृत्यु दर 2000 प्रति माह पहुंच गई थी. 

Tags: Bengal FamineWinston Churchill
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