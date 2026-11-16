William Kate Mumbai Tour: प्रिंस विलियम ने पत्नी केट के साथ खेल गली क्रिकेट, पी कुल्हण वाली चाय, सचिन तेंदुलकर ने बजाई तालियां

William Kate Mumbai Tour: प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन (केट) भारत के दौरे पर हैं. सोमवार (16 नवंबर, 2026) को दोनों ने सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की. इस दौरान दोनों ने स्कूली बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला और कुल्हड़ वाली चाय पी. यह सब मुंबई पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर हुआ. इसकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. वेल्स के प्रिंस और प्रिंसेस ‘अर्थशॉट प्राइज’ समारोह के छठे संस्करण के लिए तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं, उनकी इस यात्रा में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात भी शामिल है.

प्रिंसेस केट ने लिया क्रिकेट का आनंद

सोमवार (16 नवंबर, 2026) को मुंबई में ‘अर्थशॉट प्राइज’ पुरस्कार समारोह के लिए अपनी यात्रा के पहले दिन वेल्स की प्रिंसेस केट गेंद को हिट करने के बाद प्रतिक्रिया देती नजर आईं, जबकि वेल्स के प्रिंस विलियम उन्हें देख रहे थे. यह दृश्य बैलार्ड एस्टेट में गली क्रिकेट के दौरान का है. वहीं, मुंबई पहुंचने के बाद प्रिंस विलियम और केट ने शहर के बैलार्ड एस्टेट में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की.

WATCH LIVE: Prince William, Kate Interact with Earthshot Prize 2026 Finalists in Mumbai I India I UK #princewilliam #kate #earthshotprize #uk #Mumbai #live https://t.co/XqfbV8n3EH — ANI (@ANI) November 16, 2026

प्रिंस और प्रिंसेस को सचिन तेंदुलकर के साथ काफी उत्साह से बातचीत करते देखा गया. वो एक खास तौर पर लगाए गए चाय के स्टॉल पर भी गए, जहां उन्हें पारंपरिक कुल्हड़ों में चाय परोसी गई. ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य बैलार्ड एस्टेट में सचिन तेंदुलकर के साथ कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए और बातचीत करते नजर आए.

शाही परिवार के साथ गली क्रिकेट

यहां पर बता दें कि यह विलियम और केट का भारत का दूसरा दौरा है. इससे पहले 2016 में भी यह शाही जोड़ा भारत और भूटान की एक हफ्ते की यात्रा पर आया था. उस यात्रा के दौरान भी वो सचिन तेंदुलकर से मिले थे और ओवल मैदान पर एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला था.

वहीं, मंगलवार को खेल शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर काफी उत्साहित दिखे और प्रिंस को खेल के बारे में समझा रहे थे, जबकि केट मिडलटन किनारे खड़े होकर खुशी-खुशी यह सब देख रही थीं. सचिन तेंदुलकर, प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने बारी-बारी से बल्लेबाजी की और बैलार्ड एस्टेट में इस मजेदार खेल का आनंद लिया.