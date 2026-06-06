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क्या ममता बनर्जी के लिए कुर्बानी देंगे युसूफ पठान, छोड़ेंगे अपनी लोकसभा सीट? क्या बोले सौरव गांगुली

ममता बनर्जी के बहारामपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने यूसुफ पठान को सीट छोड़ने का संदेश देने वाली खबरों को पूरी तरह गलत बताया. वहीं चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद टीएमसी के अंदर बढ़ती नाराजगी और राजनीतिक उठापटक भी चर्चा में है.

By: Satyam Sengar | Published: June 6, 2026 6:40:12 PM IST

क्या ममता बनर्जी के लिए कुर्बानी देंगे युसूफ पठान?
क्या ममता बनर्जी के लिए कुर्बानी देंगे युसूफ पठान?


पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका लगा और ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हार गईं. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें होने लगीं. चर्चा यह भी शुरू हुई कि ममता बनर्जी संसद पहुंचने के लिए बहारामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं. इसके लिए टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से सीट छोड़ने को कहा जा सकता है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने ममता बनर्जी की तरफ से यूसुफ पठान से बात की थी.
 
खबर के मुताबिक, गांगुली ने पठान से कहा था कि वे सांसद पद छोड़ दें, ताकि ममता बनर्जी बहारामपुर से उपचुनाव लड़ सकें. यूसुफ पठान ने 2024 लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस के अनुभवी नेता अधीर रंजन चौधरी को हराया था. बहारामपुर सीट को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है.
 

सौरव गांगुली ने अफवाहों को बताया गलत

हालांकि, सौरव गांगुली ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है. गांगुली ने कहा कि मीडिया को बिना जांच-पड़ताल के ऐसी खबरें नहीं चलानी चाहिए. उन्होंने साफ किया कि ममता बनर्जी ने कभी उनसे यूसुफ पठान तक कोई संदेश पहुंचाने को नहीं कहा. उन्होंने यह भी कहा कि उनका राजनीति से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा है और वे हमेशा इससे दूर रहे हैं.
 

टीएमसी के लिए मुश्किलों का दौर

यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है, जब टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 80 सीटें मिलीं, जिसके बाद कई नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. खबरों के मुताबिक, 60 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया है. वहीं, निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुने जाने की भी चर्चा है. कई बड़े नेता भी पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं बताए जा रहे हैं और कुछ के पार्टी छोड़ने की अटकलें लग रही हैं. ऐसे में टीएमसी के सामने आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है.

Tags: mamata banarjeeSourav Ganguly
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