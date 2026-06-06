क्या ममता बनर्जी के लिए कुर्बानी देंगे युसूफ पठान, छोड़ेंगे अपनी लोकसभा सीट? क्या बोले सौरव गांगुली

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका लगा और ममता बनर्जी भवानीपुर सीट हार गईं. इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें होने लगीं. चर्चा यह भी शुरू हुई कि ममता बनर्जी संसद पहुंचने के लिए बहारामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं. इसके लिए टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से सीट छोड़ने को कहा जा सकता है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने ममता बनर्जी की तरफ से यूसुफ पठान से बात की थी.

खबर के मुताबिक, गांगुली ने पठान से कहा था कि वे सांसद पद छोड़ दें, ताकि ममता बनर्जी बहारामपुर से उपचुनाव लड़ सकें. यूसुफ पठान ने 2024 लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस के अनुभवी नेता अधीर रंजन चौधरी को हराया था. बहारामपुर सीट को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है.

सौरव गांगुली ने अफवाहों को बताया गलत

हालांकि, सौरव गांगुली ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है. गांगुली ने कहा कि मीडिया को बिना जांच-पड़ताल के ऐसी खबरें नहीं चलानी चाहिए. उन्होंने साफ किया कि ममता बनर्जी ने कभी उनसे यूसुफ पठान तक कोई संदेश पहुंचाने को नहीं कहा. उन्होंने यह भी कहा कि उनका राजनीति से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा है और वे हमेशा इससे दूर रहे हैं.

टीएमसी के लिए मुश्किलों का दौर