क्या यूसुफ पठान बीजेपी में शामिल होंगे? तृणमूल कांग्रेस के 20 में से 17 बागी सांसद थाम सकते हैं कमल, क्या है पूरा प्लान?

तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद, जो पार्टी छोड़कर एनसीपीए में शामिल हो गए थे, अब उनमें से 17 सांसद सीधे तौर पर भाजपा में शामिल हो सकते हैं. वहीं 3 सांसद एनसीपीए में रह कर ही भाजपा को समर्थन देते रहेंगे. यह सभी तीन सांसद मुस्लिम है और इसके पीछे उनकी क्षेत्रीय मजबूरी है, जहां 50 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम हैं. इन तीनों सीटों पर मुस्लिमों को नाराज करने से यह सांसद अपने क्षेत्र में भी नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में अगला चुनाव लड़ने की बात तो दूर है.

तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सभी बागी सांसदों पर सदस्यता खोने की तलवार लटकी हुई है. स्पीकर ओम बिरला ने इन सभी सांसदों को अपने जवाब 22 सितंबर तक देने का समय दिया है. सूत्रों के अनुसार भाजपा चाहती है कि इन बागी सांसदों के सीधे भाजपा में शामिल हो जाने से उनकी सदस्यता भी बच जाएगी और भाजपा के सांसदों की खुद की संख्या भी बढ़ जाएगी.

तीन मुस्लिम सांसदों में से यूसुफ पठान का कहना है कि अभी तक स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तकनीकी रूप से अभी वह तृणमूल कांग्रेस के ही सांसद हैं. भाजपा में सीधे शामिल नहीं हो सक,ते यह उनकी कॉन्स्टीट्यूएंसी की मजबूरी है, इसलिए यह रास्ता निकाला गया है कि तीन मुस्लिम सांसदों को भाजपा में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको एनसीपीए में ही रहकर भाजपा को समर्थन देना होगा.

डिलिमिटेशन बिल पारित कराना है सरकार का लक्ष्य

भाजपा की संख्या बढ़ाए जाने के पीछे मोदी सरकार की डिलिमिटेशन बिल पारित कराए जाने की रणनीति भी माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार जल्द ही संसद का दो दिन का सत्र बुलाकर डिलिमिटेशन बिल पारित कराकर महिला आरक्षण विधेयक का रास्ता साफ करना चाहती है. यह बिल एक बार गिर चुका है, इसलिए सरकार इसबार इस बिल को ठोक बजाकर नंबर पूरे करने के बाद ही लाने की तैयारी कर रही है.

डिलिमिटेशन बिल पारित कराने को लेकर सरकार की द्रमुक से बात हो रही है, तो एनसीपी नेता शरद पवार से भी बात हो रही है. माना जा रहा है कि द्रमुक और एनसीपी की मदद से कुछ वाईएसआर कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के सांसदों की मदद से सरकार यह डिलिमिटेशन बिल पारित करा सकती है.

(संजय शर्मा की रिपोर्ट)