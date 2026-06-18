संसद में फिर पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन बिल? मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार बना रही ये प्लान

महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन बिल संसद में पारित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के पास दो तिहाई बहुमत के जादुई आंकड़े की जुगाड़ हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक तो संसद के इसी मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन बिल सरकार दोबारा पेश करेगी. संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन बिल को सरकार पेश भी करेगी और पारित भी करा लेगी. इस बिल को पारित कराने के लिए संसद में दो तिहाई बहुमत की जुगाड़ भी पूरी हो चुकी है.

सूत्रों का कहना है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों को तोड़ने की कवायद भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भी पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है. अखिलेश यादव से कहा गया है कि वह संसद से सपा को गैर हाजिर रखकर महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में मदद करें, वरना समाजवादी पार्टी के 25 सांसदों का टूटना तय है.

बीजेपी के पास 239 सासंद

मौजूदा लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 540 है. इनमें भारतीय जनता पार्टी के पास 239 की संख्या है, जबकि दो तिहाई बहुमत के लिए उसको 360 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है.

मोदी सरकार के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार सरकार ने दो तिहाई सांसदों की जुगाड़ पूरी कर ली है. इनमें द्रमुक के 22 सांसद बिल के समर्थन में वोट डालेंगे, 37 समाजवादी पार्टी के सांसद और 9 शरद पवार गुट एनसीपी के सांसद संसद में गैर हाजिर रह कर महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन बिल को पारित कराने में सरकार की मदद करेंगे.

540 की कुल संख्या में से सपा के 37, एनसीपी के 9 सांसद अनुपस्थित रहते हैं तो संसद की संख्या 494 हो जाएगी. दो तिहाई बहुमत के लिए सरकार को 330 सांसदों की जरूरत होगी जो पूरी हो चुकी है.

इस तरह होगी सांसदों की संख्या

भाजपा 239, तृणमूल के बागी 20, तेलुगु देशम पार्टी 16, जनता दल यू 12, शिवसेना शिंदे गुट 7, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 6, लोक जनशक्ति पार्टी 5, जन सेना 2, राष्ट्रीय लोकदल 2, आजसू 1, अपना दल 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम 1, एनसीपी अजीत पवार 1, जनता दल सेक्युलर जेडीएस 2, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा 1, सिक्किम क्रांति मोर्चा 1, मिज़ो फ्रंट 1, इंजीनियर रशीद 1, निर्दलीय 7, द्रमुक 22, वाईएसआरसीपी 4.

इन सभी सांसदों की संख्या 352 हो रही है, जबकि सरकार को महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए 330 की जरूरत है, जबकि सरकार के पास 352 की संख्या मौजूद है. महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन बिल दोनों को फिर से सरकार मानसून सत्र में पेश करेगी और पारित भी करा लेगी.

(संजय शर्मा की रिपोर्ट)