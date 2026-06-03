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Barish Kab Hogi: घर से निकलने से पहले पढ़ लें! IMD ने बताया कहां होगी बारिश, कहां चलेगी तेज आंधी

Barish Kab Hogi: हफ़्तों तक भीषण गर्मी झेलने के बाद, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है; कई ज़िलों में आंधी-तूफान और रुक-रुककर हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है. मंगलवार को कई ज़िलों में आंधी-तूफान और हल्की बारिश हुई.

By: Heena Khan | Published: June 3, 2026 4:40:28 PM IST

IMD Weather Alert
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Barish Kab Hogi: हफ़्तों तक भीषण गर्मी झेलने के बाद, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है; कई ज़िलों में आंधी-तूफान और रुक-रुककर हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है. मंगलवार को कई ज़िलों में आंधी-तूफान और हल्की बारिश हुई.  लेकिन, इस दौर से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन पेड़ गिरने की वजह से कई जगहों पर बिजली की सप्लाई भी बाधित हुई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, आगरा, मेरठ और नोएडा जैसे इलाकों में आंधी-तूफान और हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम का पूर्वानुमान यहाँ देखें.

नोएडा का मौसम 

मौसम विभाग ने एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण आंधी-तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. विभाग ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में 6 जून तक बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है.

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लखनऊ का मौसम

मौसम विभाग ने बताया कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो रहा है. गर्मी फिर से बढ़ेगी. अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है. नमी कम होने के साथ-साथ, इस क्षेत्र में गर्म हवाएँ (लू जैसी स्थिति) चलने की भी संभावना है.

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आगरा, गाजियाबाद, मथुरा में बारिश का अलर्ट

3 जून के मौसम को लेकर, IMD ने सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, हापुड़ और गाजियाबाद में बिजली कड़कने और गरज के साथ-साथ तेज़ हवाओं और रुक-रुककर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. 4 जून के मौसम की बात करें तो, IMD ने ज़्यादातर ज़िलों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है. हालाँकि, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, महामाया नगर, मथुरा, अलीगढ़, कांशीराम नगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद और संभल में बिजली कड़कने, गरज और बारिश के साथ-साथ तेज़ हवाओं के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है.

Tags: delhi weatherrain alerttoday weatherUP Weather
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