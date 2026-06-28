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पत्नी तमिल अभिनेत्री, पति बनाना चाहता था Adult Star; फिर हुआ खूनी खेल शुरू! जानिए सनसनीखेज़ मामला

22 साल की पत्नी अपने से 13 साल बड़े पति की हत्या कर चर्चा का विषय बन जाती है.और ये और कोई नहीं कन्नड़ और तमिल सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री श्रुति चन्द्रलेखा है. और इनके पति का नाम था, रोनाल्ड पीटर प्रिंजो (35 साल) का कत्ल अभिनेत्री ने अपने कुछ तथाकथित मित्रों के साथ मिलकर किया था.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: June 28, 2026 3:59:31 PM IST

अभिनेत्री श्रुति चन्द्रलेखा ने की अपने पति की हत्या
अभिनेत्री श्रुति चन्द्रलेखा ने की अपने पति की हत्या


Shruti Chandralekha Case: आजकल इंटरनेट पर दंपति जोड़े का एक दूसरे को कत्ल करने की जैसे होड़ सी लग गई है. कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला हो, या फिर संगम विहार में शुभम का अपनी पत्नी कविता की गोली मारकर हत्या का. ये सभी मामले सुर्खियां बनी हुई है. 

लेकिन पाठकों आज एक ऐसे केस की चर्चा करने जा रहें है, जिसमें एक 22 साल की पत्नी अपने से 13 साल बड़े पति की हत्या कर चर्चा का विषय बन जाती है. और ये और कोई नहीं कन्नड़ और तमिल सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री श्रुति चन्द्रलेखा है. और इनके पति का नाम था, रोनाल्ड पीटर प्रिंजो (35 साल) का कत्ल अभिनेत्री ने अपने कुछ तथाकथित मित्रों के साथ मिलकर किया था. हालांकि, यहां मामला लव ट्राएंगल का नहीं था, बल्कि कुछ और था. पढ़ें यह दिल झकझोर वाली पूरी कहानी…

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पोर्न (ब्लू फिल्म) फिल्मों में काम करने का बनाया दवाब 

अभिनेत्री श्रुति चन्द्रलेखा ने गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा किया, उससे पुलिस महकम़ा भी एक पल को सकते में आ गया. अभिनेत्री ने बताया कि उसका पति पीटर प्रिंजो लगातार उसे व्यस्क फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहा था. जिसकी वजह से उसे ये भयावह कदम उठाना पड़ा. अभिनेत्री ने स्वीकार किया कि हत्या का कारण यह था कि उसके पति को अपने व्यवसाय में भारी नुकसान होने के बाद उसे वयस्क फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहा था.

श्रुति चंद्रलेखा ने कैसे की थी पति की हत्या?

रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से दावा है किया गया कि श्रुति चंद्रलेखा ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर उमाचंद्रन और प्रिंसन से संपर्क किया. बताया जा रहा है कि दोनों भी प्रिंजो से नाराज थे, और उनका आरोप था कि उसने उनके साथ कारोबार में धोखा किया था. इसी दौरान कथित तौर पर हत्या की योजना का प्लान तैयार किया गया. रिपोर्ट्स में जांच एजेंसियों का हवाला देते हुए लिखा गया कि सबसे पहले प्रिंजो के खाने में जहर मिलाया गया। इसके बाद उमाचंद्रन और प्रिंसन ने कथित तौर पर उसका गला घोंट दिया. इतना ही नहीं हत्या के बाद शव को कार में रखकर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के पालयमकोट्टई स्थित आशीर्वाथा नगर ले जाया गया और फिर ज़मीन में दफना दिया गया.

पुलिस ने लिया हिरासत में

तमिल और कन्नड़ अभिनेत्री श्रुति चंद्रलेखा को बेंगलुरु के मदुरवॉयल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अपने पति एस रोनाल्ड पीटर प्रिंज़ो की हत्या करने के बाद, अभिनेत्री नौ महीने से अधिक समय तक पुलिस को चकमा देती रही, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे पकड़ लिया गया. विशेष पुलिस टीम ने लगभग 8 महीने तक जांच और तकनीकी सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए श्रुति चंद्रलेखा को बेंगलुरु स्थित ठिकाने से गिरफ्तार किया और मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच शुरू की. 

Tags: Shruti ChandralekhaSouth film industry
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