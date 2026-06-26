दिल्ली के संगम विहार में घरेलू विवाद के बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी पति फरार

Delhi News: दिल्ली के संगम विहार (तिगड़ी क्षेत्र) में 25 जून 2026 की शाम घरेलू विवाद के बाद पति (शुभम राजपूत) ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी (कविता) की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक के परिजनों के अनुसार, आरोपी अवैध गतिविधियों और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लिप्त था, जिसे लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. जिसकी तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है.

परिजनों के अनुसार, उनकी शादी को करीब डेढ़ वर्ष ही हुए थे. और पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. मृतक के परिजनों ने आरोपी के अवैध संबंधों और सट्टेबाजी में शामिल होने का भी आरोप लगाया है.

दूसरी महिला के साथ रिश्ते होने की आशंका

परिजनों के अनुसार, आरोपी शुभम राजपूत का दूसरी महिला के साथ नाजायज रिश्ते थे. जिस कारण दंपति के बीच अक्सर इस बात को लेकर झगडे़ होते थे. पीड़िता की बहन ने बताया कि आरोपी अक्सर जान से मारने की धमकी दिया करता था. और आखिर में उसने इसे अंजाम भी दे दिया.

आरोपी पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि, आरोपी शुभम ने पहले नौकरी का झूठ बोला था, जबकि वह सट्टेबाजी करता था और मकान पर कर्ज ले रखा था. बहन के नाम पर दो प्लॉट थे जिन्हें वह बिकवाना चाहता था, उसकी नजर बहन के पैसों पर थी और वह बच्चे भी नहीं चाहता था. वारदात से एक दिन पहले उसने मां-बहन को घर भेज दिया और पत्नी को 4 गोलियां मारीं. भाई का आरोप है कि पुलिस मामले को दबा रही है, उनसे ही पूछ रही है कि क्या उनकी बहन गोली चलाती थी, क्राइमसीन खुला छोड़ रखा है,और सुनवाई नहीं हो रही है. उन्हें शक है कि पुलिसवालों को पैसा खिलाया गया है. मौके से बंदूक बरामद हुई है. इसके अलावा चार गोलियों के छल्ले जो कि खून से सने थे, उसकी बरामदगी भी की गई है.

पुलिस प्रशासन जांच में जुटा

तिगड़ी पुलिस स्टेशन की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फोरेंसिक और क्राइम टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए हैं. पुलिस ने हत्या का मामला (Murder Case) दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं.