Home > क्राइम > दहेज की बाईक न मिलने पर पत्नी का किया कत्ल, पति घर से फरार; सास को लिया हिरासत में

दहेज की बाईक न मिलने पर पत्नी का किया कत्ल, पति घर से फरार; सास को लिया हिरासत में

बिहार में मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफिर इंद्र टोला गांव में शादी के महज दो माह बाद नवविवाहिता 19 साल की रूपम कुमारी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव घर में फंदे से लटका मिला.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 6, 2026 12:30:25 PM IST

मुंगेर में दहेज के लिए की पत्नी की हत्या
मुंगेर में दहेज के लिए की पत्नी की हत्या


Bihar news: बिहार के मुंगेर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें दो महीने की नवविवाहिता जिसका नाम रूपम कुमारी है, कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के माता-पिता ने दहेज का मामला बताकर पुलिस से मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की हैं.
बिहार में मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफिर इंद्र टोला गांव में शादी के महज दो माह बाद नवविवाहिता 19 साल की रूपम कुमारी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव घर में फंदे से लटका मिला. सूचना मिलने पर मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

विदाई कराने आए भाई को पीटकर भगाया

मृतका के पिता बेगूसराय जिले के अकाहा शाम्हो दियारा निवासी भुजल यादव ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है. मृतका के पिता ने बताया कि 6 मई को उन्होंने बेटी की शादी चामो यादव के पुत्र मनखुश यादव से हुई थी. दहेज में दो लाख रुपये नकद, दो तोला सोना और चांदी के जेवर देकर की थी. शादी के कुछ दिनों बाद जब विदाई रस्म कराने भाई पहुंचा तो पति और उसके बड़े भाई के द्वारा उसे मार पीट कर भगा दिया गया.

You Might Be Interested In

मोटर साईकिल की थी मांग

जानकारी के अनुसार, मृतका के परिवार ने बताया कि ससुराल पक्ष की तरफ से 1 लाख रूपये की कीमत की बाईक की मांग की थी. पिता ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी. जिसके बाद ससुराल वालों और दामाद मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी.

पति हुआ फरार, सास की गिरफ्तारी

मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है. पुलिस ने मृतका की सास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.जबकि पति समेत अन्य आरोपित घर छोड़कर फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: bihar newsdowry casemunger news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
दहेज की बाईक न मिलने पर पत्नी का किया कत्ल, पति घर से फरार; सास को लिया हिरासत में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दहेज की बाईक न मिलने पर पत्नी का किया कत्ल, पति घर से फरार; सास को लिया हिरासत में
दहेज की बाईक न मिलने पर पत्नी का किया कत्ल, पति घर से फरार; सास को लिया हिरासत में
दहेज की बाईक न मिलने पर पत्नी का किया कत्ल, पति घर से फरार; सास को लिया हिरासत में
दहेज की बाईक न मिलने पर पत्नी का किया कत्ल, पति घर से फरार; सास को लिया हिरासत में