दहेज की बाईक न मिलने पर पत्नी का किया कत्ल, पति घर से फरार; सास को लिया हिरासत में

Bihar news: बिहार के मुंगेर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें दो महीने की नवविवाहिता जिसका नाम रूपम कुमारी है, कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के माता-पिता ने दहेज का मामला बताकर पुलिस से मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की हैं.

बिहार में मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफिर इंद्र टोला गांव में शादी के महज दो माह बाद नवविवाहिता 19 साल की रूपम कुमारी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव घर में फंदे से लटका मिला. सूचना मिलने पर मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

विदाई कराने आए भाई को पीटकर भगाया

मृतका के पिता बेगूसराय जिले के अकाहा शाम्हो दियारा निवासी भुजल यादव ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है. मृतका के पिता ने बताया कि 6 मई को उन्होंने बेटी की शादी चामो यादव के पुत्र मनखुश यादव से हुई थी. दहेज में दो लाख रुपये नकद, दो तोला सोना और चांदी के जेवर देकर की थी. शादी के कुछ दिनों बाद जब विदाई रस्म कराने भाई पहुंचा तो पति और उसके बड़े भाई के द्वारा उसे मार पीट कर भगा दिया गया.

मोटर साईकिल की थी मांग

जानकारी के अनुसार, मृतका के परिवार ने बताया कि ससुराल पक्ष की तरफ से 1 लाख रूपये की कीमत की बाईक की मांग की थी. पिता ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी. जिसके बाद ससुराल वालों और दामाद मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी.

पति हुआ फरार, सास की गिरफ्तारी

मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है. पुलिस ने मृतका की सास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.जबकि पति समेत अन्य आरोपित घर छोड़कर फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.