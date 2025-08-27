Home > देश > सोनम से भी ज्यादा खतरनाक कांड करने जा रही थी पत्नी, तीज पर पति को मारने की कोशिश; जानिए मामला

सोनम से भी ज्यादा खतरनाक कांड करने जा रही थी पत्नी, तीज पर पति को मारने की कोशिश; जानिए मामला

Crime News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ तीज के मौके पर पत्नी ने अपने पति को जहर दे दिया। दरअसल इस दौरान पत्नी का अपने पति से मामूली बात पर झगड़ा हो गया। जिसके बाद पत्नी ने ये भयंकर कदम उठाया। इस दौरान पत्नी ने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पति को पिला दिया।

Published By: Heena Khan
Published: August 27, 2025 07:08:04 IST

UP Crime News
UP Crime News

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ तीज के मौके पर पत्नी ने अपने पति को जहर दे दिया। दरअसल इस दौरान पत्नी का अपने पति से मामूली बात पर झगड़ा हो गया। जिसके बाद पत्नी ने ये भयंकर कदम उठाया। इस दौरान पत्नी ने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पति को पिला दिया। जिसके बाद पति की तबीयत बिगड़ने लगी वहीँ इस दौरान परिवार के हाथ पैर फूल गए और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीँ पीड़ित की हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। युवक की शादी करीब तीन साल पहले भेलखा गांव में हुई थी। 

पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम 

इस दौरान युवक के पिता ने बहन और उसकी मां पर बेटे की हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। आपको बता दें, पवारा निवासी मुकेश के पिता दुखराम ने बताया कि उनके बेटे की शादी 2022 में मंझनपुर कोतवाली के भलेखा गांव की प्रभावती से हुई थी। शादी को चार साल पूरे हो चुके हैं। उनका एक तीन साल का बेटा भी है। उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। घटना वाली रात करीब 10 बजे मुकेश ने पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। जिसके बाद पत्नी ने ये कदम उठाया।

Delhi-NCR Ka Mausam: सावधान! राजधानी में होगी तेज रफ्तार वाली बारिश, फिर पानी से लबालब होंगी दिल्ली की गलियां

पानी में मिलाकर दिया जहर 

दुखराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभावती ने अपनी मां की मदद से पानी में जहर मिलाकर उसे दे दिया। जैसे ही मुकेश ने पानी पीया। उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। इस दौरान उन्होंने उल्टी-दस्त के बेहोशी की शिकायत होने लगी। वहीँ इस दौरान परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। फ़िलहाल हालत काफी बेहतर है। 

अमेरिका में अब नहीं मिलेगा भारतीयों को रोजगार! Trump सरकार ने पेश किया होश उड़ा देने वाला बिल

Tags: crime newsUP Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
सोनम से भी ज्यादा खतरनाक कांड करने जा रही थी पत्नी, तीज पर पति को मारने की कोशिश; जानिए मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सोनम से भी ज्यादा खतरनाक कांड करने जा रही थी पत्नी, तीज पर पति को मारने की कोशिश; जानिए मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सोनम से भी ज्यादा खतरनाक कांड करने जा रही थी पत्नी, तीज पर पति को मारने की कोशिश; जानिए मामला
सोनम से भी ज्यादा खतरनाक कांड करने जा रही थी पत्नी, तीज पर पति को मारने की कोशिश; जानिए मामला
सोनम से भी ज्यादा खतरनाक कांड करने जा रही थी पत्नी, तीज पर पति को मारने की कोशिश; जानिए मामला
सोनम से भी ज्यादा खतरनाक कांड करने जा रही थी पत्नी, तीज पर पति को मारने की कोशिश; जानिए मामला
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?