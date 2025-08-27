सोनम से भी ज्यादा खतरनाक कांड करने जा रही थी पत्नी, तीज पर पति को मारने की कोशिश; जानिए मामला

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ तीज के मौके पर पत्नी ने अपने पति को जहर दे दिया। दरअसल इस दौरान पत्नी का अपने पति से मामूली बात पर झगड़ा हो गया। जिसके बाद पत्नी ने ये भयंकर कदम उठाया। इस दौरान पत्नी ने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पति को पिला दिया। जिसके बाद पति की तबीयत बिगड़ने लगी वहीँ इस दौरान परिवार के हाथ पैर फूल गए और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीँ पीड़ित की हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। युवक की शादी करीब तीन साल पहले भेलखा गांव में हुई थी।

पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम

इस दौरान युवक के पिता ने बहन और उसकी मां पर बेटे की हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। आपको बता दें, पवारा निवासी मुकेश के पिता दुखराम ने बताया कि उनके बेटे की शादी 2022 में मंझनपुर कोतवाली के भलेखा गांव की प्रभावती से हुई थी। शादी को चार साल पूरे हो चुके हैं। उनका एक तीन साल का बेटा भी है। उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। घटना वाली रात करीब 10 बजे मुकेश ने पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। जिसके बाद पत्नी ने ये कदम उठाया।

पानी में मिलाकर दिया जहर

दुखराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभावती ने अपनी मां की मदद से पानी में जहर मिलाकर उसे दे दिया। जैसे ही मुकेश ने पानी पीया। उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। इस दौरान उन्होंने उल्टी-दस्त के बेहोशी की शिकायत होने लगी। वहीँ इस दौरान परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। फ़िलहाल हालत काफी बेहतर है।

