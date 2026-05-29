पत्नी ने गुस्से में उठाया हंसिया, और पति का काट डाला प्राइवेट पार्ट; गैर महिलाओं से संबंध बनाने का था शक

Chhattisgarh Bilaspur Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के चकरभाठा क्षेत्र से एक ऐसा मामला आया, जिसने लोगों को चौंका दिया. एक महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपने पति पर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के चकरभाठा क्षेत्र से एक ऐसा मामला आया, जिसने लोगों को चौंका दिया. एक महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपने पति पर हंसिया से हमला करके उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला. गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जानें पूरा मामला.

गैर महिलाओं से संबंध के शक में किया हमला

जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला द्रोपती बाई का अपने पति से लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. महिला को शक था कि उसके पति का गैर महिला से संबंध था. आपको बता दें कि घायल युवक का नाम राजेश कौशिक है, जो राजमिस्त्री का काम करता है. इसी शक की वजह से एक दिन जब उसका पति घर आया, तो वह शराब के नशे में था. इस बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा. फिर जब उसका पति सो गया, तो रात के करीब 1-2 बजे महिला ने गुस्से में हंसिया उठाया और अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला.

आनन-फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया

पत्नी द्वारा हमला किए जाने के बाद पति की हालत काफी गंभीर हो गई. उसे परिजनों ने आनन-फानन में सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. परिजन युवके के कटे अंग को लेकर पहुंचे थे.

आपको बता दें कि घटना के वक्त घर में घायल युवक का नाबालिग बेटा और बुआ मौजूद थे. उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और अब इस पर कार्रवाई की जा रही है.

पति की आदतों से परेशान थी