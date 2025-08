Shashi Tharoor On Team India Victory: शब्दों में मुझे… इंग्लैंड को टीम इंडिया ने रौंदा तो किससे शशि थरूर ने मांगी माफी? इस खिलाड़ी को बताया जीत का ‘नायक’!

Shashi Tharoor On Team India Victory: ओवल टेस्ट के आखिरी दिन सोमवार (04 अगस्त, 2025) को भारत ने इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर सीरीज़ 2-2 से बराबर कर ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस जीत को ‘अविश्वसनीय’ बताया और टीम इंडिया के दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और जुनून की तारीफ की। हालाँकि, थरूर ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने एक दिन पहले भारत की जीत पर संदेह व्यक्त किया था। उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने लिखा, ‘मुझे माफ़ करना कि मैंने कल टीम की जीत पर थोड़ा संदेह व्यक्त किया था। सिराज ने कभी विश्वास नहीं खोया!’

थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘शब्द कम पड़ गए… क्या जीत थी! टीम इंडिया ने जो साहस दिखाया वह अद्भुत था। यह टीम वाकई खास है।’ थरूर ने निर्णायक भूमिका निभाने वाले तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज की ख़ास तौर पर तारीफ़ की। उन्होंने सिराज की मानसिक मज़बूती की तारीफ़ की और लिखा, ‘सिराज ने कभी विश्वास नहीं खोया! शाबाश हमारे हीरो!’

Words fail me….WHAT A WIN! 🇮🇳🏏 Absolutely exhilarated & ecstatic for #TeamIndia on their series-clinching victory against England! The grit, determination, and passion on display were simply incredible. This team is special.

I am sorry that I expressed a spasm of doubt about…

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 4, 2025